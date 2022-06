La colección cápsula de prendas inspiradas en los personajes icónicos de Disney, Mickey y Minnie, y tematizadas con los colores que simbolizan a la comunidad LGBTQ+, ya se encuentra disponible en las principales tiendas por departamento de Perú.

La nueva línea de ropa, que forma parte de la Colección Disney Pride, consta de 24 prendas y ofrece polos y poleras con diseños para todas las edades. Los productos pueden encontrarse en Falabella, Ripley y OE, donde habrá campañas y exhibiciones especiales durante junio.

Como parte de su compromiso sostenido con la diversidad, equidad e inclusión, Disney donará todas sus ganancias de las ventas de la Colección Disney Pride, hasta el 30 de junio de 2022, a distintas organizaciones en todo el mundo que apoyan a jóvenes y familias LGBTQ+. En Latinoamérica, la donación será destinada a las filiales regionales de It Gets Better.

The Walt Disney Company Latin America sigue reforzando su compromiso sostenido y extendido con una sociedad más tolerante, inclusiva y respetuosa de todas las personas, a través de iniciativas e historias cuidadosamente seleccionadas que estarán disponibles en las distintas plataformas.

VIDEO SUGERIDO

Lorena Obregón y Alvaro Treneman nos traen 10 recomendaciones de películas, series y documentales para celebrar la diversidad por el mes del Orgullo, ¿se animan a verlas? o ¿qué película o serie falta?.