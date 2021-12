Luego de vivir muchos meses entre cuarentena y distanciamientos sociales, hoy la vida se vuelve un poco más como era antes de la pandemia. Y es que estar separados nos ha unido más y en estas fiestas navideñas esto se reflejará más que nunca.

Estar juntos ya es un motivo de celebración y es que no hay nada mejor que sentarse alrededor de una mesa para disfrutar y celebrar con nuestras personas favoritas.

Junto con Idea tu Mesa, Riccadonna nos trae los mejores tips para decorar la mesa y darle ese toque especial a estas fiestas. Se idearon 4 tipos de decoraciones distintas según las variedades de los espumantes:

Asti con tonalidades blancas y doradas, Ruby con toques de color rojo que lo caracterizan, Moscato Rosé que como su nombre lo define está adornada con tonos rosados muy trendy y por último la mesa Prosecco que destaca el color dorado muy elegante.

Una buena base es un mantel de color básico como el blanco o nude para que los otros detalles resalten. Puedes jugar con las tonalidades de los espumantes en platos, individuales y vasos y tener otros complementos ideales como servilletas de tela, aros para servilletas, flores y adornos navideños.

No te preocupes si no tienes vajilla navideña, puedes añadir un elemento como una servilleta de tela o un adorno festivo y listo, tendrás un resultado especial. Si quieres darle un toque más elegante a tus servilletas de tela y si no tienes los aros especiales, los puedes hacer tú mismo con una cinta de color y añadir unas ramas de canela.

Puedes utilizar adornos diseñados para el árbol de navidad como parte del centro de mesa, eso te dará libertad de jugar con tu creatividad e imaginación y crear algo más llamativo.

Y como no podía faltar el postre en la cena, Dulcefina & Riccadonna han creado este año la Casita Riccadonna, una casa de jengibre muy deliciosa con detalles en blanco y dorado que será el favorito de todos al armarla en familia.

