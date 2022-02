San Valentín, el día más romántico del año llega pronto y suele ser la excusa perfecta para celebrar el amor, ya sea con tu pareja, amigos, familiares o contigo misma.

Lo importante es que sea un día ideal que te haga sentir feliz, relajada y atractiva. Por ello, las especialistas de AVON te comparten las últimas tendencias en maquillaje y uñas para deslumbrar en tu cita de San Valentín.

DELINEADOR DE COLORES PARA UN LOOK MÁS FRESCO Y AUTÉNTICO.

Este trend se ha robado el corazón de miles, desde maquilladoras hasta celebrities y ahora, tú también podrás recrearla. Con los delineadores líquidos Color Trend de Avon, tus ojos se robarán las miradas de todos y gracias a su acabado mate y secado rápido, no tendrás que preocuparte en retocarlo.

Esta tendencia es perfecta para esta ocasión especial, ya que podrás experimentar y divertirte con los distintos colores, ya sean cálidos o fríos; lo importante es que te sientas libre y cómoda. Ahora tus ojos no solo se verán mucho más grandes, sino que tu mirada se convertirá en el centro de atención.

ROSADOS SUAVES PARA UN LOOK NATURAL.

Si tu cita es de día este look es ideal para ti. Un truco para dominar esta tendencia, es hacer coincidir los tonos de la sombra de ojos con el del labial, de esta manera se genera un look monocromático. Los especialistas de Avon, recomiendan elegir un tono rosado suave para los labios mientras que uno más intenso para los ojos. Se recomienda utilizar este look para un brunch o un almuerzo, ya que le dará un toque romántico y elegante, así como femenino.

SMOKEY EYES PARA DARLE INTENSIDAD A TU MIRADA.

Esta técnica es ideal para una cita de noche. El Smokey Eye logrará un look más atrevido para esta fecha tan especial. Para ello, se deberá emplear tres tonos de sombra: uno intenso, uno intermedio y uno más claro.

El toque perfecto lo dará un contour claro acompañado con un iluminador en los puntos a resaltar la luz para un rostro de encanto. Como un dato extra, no te olvides de definir bien tus cejas y maximizar tus pestañas.

CRUSHED CRYSTALS PARA BRILLAR TODA LA NOCHE

Uno de los esmaltes que no pueden faltarte en esta temporada son aquellos que les brinden a tus uñas un brillo atractivo que deslumbre en tu cita de noche o en tu reunión con amigas. Los Esmaltes Crushed Crystal con polvo de cristales 3D, es decir, efecto de brillo cristalizado.

Este tipo de colores fantásticos viene pisando más fuerte que nunca. Le da a las uñas una textura tipo escarcha y brillo increíble. Te recomendamos el tono Rose Quartz, un tono fucsia que complementará cualquiera de tus looks de verano

UÑAS DEGRADÉ PARA SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Esta tendencia es para las que no tienen miedo de experimentar con su look y consiste en pintar cada uña de un tono diferente, creando así un efecto degradé. No necesariamente tiene que ser una gama de colores muy estridentes o llamativos.

Si te gusta la idea y quieres probar con algo tranqui puedes elegir hacerlo en tonos clásicos como de rojo a bordo, ¡es sutil, pero sigue estando súper in! Si buscas buenos colores te recomendamos la línea Pro Color in 60 Seconds de Avon ¿y sabes qué es lo mejor de todo? Que se secan en 60 segundos, tienen cobertura total en solo una pasada y su cepillo amplio se adapta a la forma de las uñas.

