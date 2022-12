A pocas semanas de celebrar la Navidad, los peruanos nos disponemos a aprovechar las rebajas y ofertas que se extienden hasta fin de año. Es en ese momento, donde las pequeñas empresas y emprendedores buscan generar nuevas oportunidades de negocio.

“Sin lugar a duda, una de las necesidades esenciales es conseguir el regalo ideal, la experiencia única, el detalle especial y, es sobre estas necesidades donde los emprendedores deberán estar enfocados”, comenta Gabriela Cornejo, directora del Área Académica de Administración EPG de la UPC.

Antes de iniciar con una pequeña empresa en época navideña debemos enfocarnos en conocer y comprender las necesidades del cliente y sobre todo tener en cuenta cuáles no han sido cubiertas en su totalidad para captar estas oportunidades. Ahora que sabemos eso, estamos listos para conocer cuáles son los negocios más rentables durante esta última temporada del año.

La venta de juguetes

Durante esta festividad, los niños son el público objetivo. Por ello, la especialista nos comenta que debemos poner total énfasis en la oferta de juguetes e incluir “servicios de búsqueda y entrega de regalos, sumándole nuevas experiencias al proceso; es decir, trascender un servicio básico de delivery y hacer que la entrega sea de una forma especial, generándole al cliente (niño, joven y adultos) una experiencia inolvidable”, comenta Cornejo. Las opciones más recomendadas:

Venta de figuras de acción.

Muñecas.

Juegos y consolas de video.

Drones

Juguetes como regalos por fiestas navideñas. (Foto: Getty Images)

Cenas navideñas

Un negocio claramente rentable es la cena navideña. Y no es de exagerar que tanto niños como adultos la esperan con ansias. Los emprendedores pueden abastecer no solo de productos, también con soluciones (comidas preparadas) para los que no disponen de tiempo o no cuentan con experiencia en la cocina para preparar una cena propia de la ocasión. Las opciones más recomendadas son:

El tradicional pavo relleno al horno

Lechón asado al horno

Pechugas de pollo rellenas de jamón y queso

Una deliciosa cena navideña. (Foto: Shutterstock)

Decoraciones Navideñas

Vender productos de decoración que ayuden a adornar las casas es un muy buen negocio durante estos días. Luces de varios diseños, flores navideñas, cintas de rollos entre otros adornos serán adquiridos como pan caliente en estos días.

Durante estas fechas, las familias empiezan a decorar el hogar con luces navideñas. (Foto: Difusión)

Artículos para mascotas

Los pequeños engreídos de la casa no se pueden quedar afuera, un negocio que se ha convertido atractivo en estos últimos años, son los artículos para mascotas como galletas, ropa o juguetes especiales.

Los engreídos del hogar también se visten para la ocasión. (Foto: Difusión)

Ferias Navideñas

Son lugares estratégicos para ofrecer tus productos. “Cada día hay más conciencia en comprar productos nacionales y comprar a los artesanos, diseñadores, productores y emprendedores peruanos, esta es una excelente oportunidad para dar a conocer su producto y buscar un negocio que perdure en el tiempo”, expresó la especialista.

“Hoy en día las alternativas de financiamiento se han diversificado, no solo tenemos a la banca tradicional como los grandes bancos también están cajas de crédito y microcrédito. La inclusión de las Fintech ha abierto el mercado financiero a un sin número de nuevas alternativas”, añadió Cornejo.

Las empresas privadas empiezan a promocionar ferias navideñas con el fin de que emprendedores puedan promocionar sus productos. (Foto: Difusión)

El Dato: Promociones navideñas con éxito para generar la venta deseada

Los principales puntos de venta se generarán en las redes sociales, ello nos ayudará a diseñar promociones atractivas al cliente. A continuación, te compartimos cinco puntos clave que serán de importancia al momento de atraer al cliente:

Establecer quién es tu cliente. Si lo que deseas es encontrar nuevos clientes o fidelizar los ya ganados.

Cuáles son tus objetivos, qué quieres lograr, mejorar tu rentabilidad, ingresar con un nuevo producto al mercado, atender un nuevo mercado, mejorar la recordación de tu marca, obtener nuevos clientes, etc.

Conocer qué está haciendo tu competencia. Así encuentras la manera en que te puedes diferenciar y mejorar las promociones de la competencia.

Debes ver cómo atraer a los clientes, ver qué promociones vas a realizar, qué mensajes quieres reforzar y a través de qué medios te vas a conectar con los clientes.

Finalmente, debes hacer el seguimiento a los resultados. Evaluar qué promociones tuvieron éxito, qué mercados atrajiste y cómo esto servirá como insumo para las próximas campañas.





VIDEO RECOMENDADO

La presidenta declaró el Estado de Emergencia en las regiones donde se agudizaron las protestas que han dejado tres fallecidos. Manifestantes atacan a la Policía Nacional y violencia no se detiene.