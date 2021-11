La famosa serie de televisión “Dr. House” nos hizo conocer un poco más el gran talento de Kal Penn. El actor estadounidense es reconocido por sus trabajos en cine y televisión, participando en producciones como “How I Met You Mother” y “24″. Pero lo que pocos sabían era que el intérprete mantenía una relación desde hace 11 años. A continuación, te contaremos sobre el novio del artista.

Penn acaba de publicar su libro ‘You can’t be serious’, en donde cuenta su experiencia trabajando en la Casa Blanca, cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos. Aunque también esta publicación ha servido para conocer más detalles de cómo conoció a Josh, su actual pareja con quien está comprometido.

“Siempre he sido muy sincero con todas las personas con las que he interactuado personalmente. Ya sea con alguien que conocí en un bar, si Josh y yo salíamos o estamos hablando con amigos. Ahora estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, cuatro personas muy cercanas, están bastante tranquilos”, explica Kal Penn a People.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE KAL PENN DE “DR HOUSE”?

Como mencionábamos, Kal Penn conoció a Josh, mientras realizaba labores para la administración del entonces mandatario, Obama. En el libro se puede leer cómo fue la primera cita de ambos, la cual por cómo se dio, el actor pensó que la unión no duraría mucho tiempo.

“Quería que mi historia fuera auténtica desde mi perspectiva y contada de una manera que te hiciera sentir como si realmente me conocieras”, confiesa Penn, quien además recuerda que su prometido en su primer encuentro llegó a su casa con unas cervezas con la intención de ver el canal NASCAR. Pensé: ‘Obviamente, esto no va a funcionar. ¿Tengo un día libre de la Casa Blanca y este tipo está viendo coches dar vueltas en un circuito?’”, añadió.

El artista de 44 años fue asesor político hasta abril de 2017 (Foto: Kal Penn / Instagram)

El actor de “Dr House” no se arrepiente de haber descubierto tarde su orientación sexual. Durante la entrevista deja claro que cada persona halla cosas en diferentes momentos de su vida, y que él redescubrió sus gustos de forma muy natural.

“Descubrí mi propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con muchas otras personas. No hay una línea de tiempo para estas cosas. La gente se da cuenta de lo que está pasando en diferentes momentos de sus vidas, así que me alegro de haberlo hecho cuando con naturalidad cuando se produjo”, concluye.

Penn y Josh, aún se encuentran discutiendo cómo será su boda. No se ponen de acuerdo si será una gran fiesta o algo más íntimo. Tampoco han definido el lugar, puesto que evalúan la idea de hacerlo en la India o Estados Unidos.