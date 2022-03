A sus 25 años, Lorenzo Guerra se ha convertido en una sensación en internet. Gracias a sus videos de viajes, deportes y motos -al lado de su padre conocido como el ‘Tío Lenguado’- es uno de los youtubers más queridos de la plataforma de videos.

A través de su canal ‘DescocaosTv’, el joven piurano ha superado más de 400 mil suscriptores que disfrutan de su contenido. Su talento ha despertado el interés de sus fans, que disfrutan viéndolo practicar sus deportes favoritos como parkour, BMX y surf.

“Siempre me ha gustado la cámara, el protagonismo, he sido un chico bastante extrovertido, que le gustaba hablar en público. Yo participaba en obras de teatro, soy Campeón Nacional de Teatro, categoría B, eso nadie lo sabe”, cuenta Guerra al diario Ojo.

Natural de Sullana, el youtuber recuerda cómo era antes acceder a una conexión de internet, sin acceso a dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde hace siete años se aventuró a lograr su sueño: convertirse en youtuber. “En ese tiempo presté una cámara y creé un canal, se llamaba ‘Entérate con Lorenzo’, solo hice tres videos porque luego me quitaron la cámara. Conseguí 114 suscriptores, yo estaba emocionadísimo. Las épocas de monetización ya estaban activas y, sin mentirte, gané $1.50″, resalta.

Guerra también recuerda que nada hubiera sido posible sin el apoyo de sus padres, que siempre estuvieron a su lado para impulsarlo y animarlo a cumplir sus objetivos. “Yo soy de esas personas que siempre quiere cumplir las cosas que se proponen y yo quería ser youtuber. Gracias a mi trabajo pude conseguir una platita, me la gané informalmente, pero me la gané. Me compré una cámara de segunda, pedí descuento y todo”, recuerda.

El nombre de su canal tiene que ver con una anécdota personal. “Me decían descocaos porque era un loco, y sigo siendo loco, pero más responsable”, recuerda.

Los inicios

Cuando abrió su canal, Lorenzo publicaba un video por semana y para consegui presupuesto vendía chocotejas, editaba en las computadoras de sus amigos, y superaba las burlas de quienes lo criticaban y consideraban que perdía su tiempo.

“Mi enamorada de ese entonces fue la única persona que creyó en mí. Mi padre no creyó en mí y él lo reconoce en algunas entrevistas. La gente a veces se reía de lo que hacía, pero yo le daba duro”, resalta.

Sus primeros videos estaban enfocados en el entretenimiento, entrevistas graciosas y experimentos sociales. En 2017, su fama empezó a crecer en Piura tras compartir un video al lado de un migrante venezolano que se convirtió en viral.

“En octubre del 2018 llegué a los 100 mil suscriptores, era un montón para un piurano, un provinciano. Me llegó mi placa, ya recibía mi platita para comprarme unas zapatillas, ya llevaba a comer a mi flaca su chifita con su Inca Kola, ya le echaba gasolina a mi moto (risas)”, indica.

Sin embargo, dos años después, este hijo del norte quiso dar un giro completo a su contenido. “Me di cuenta que el entretenimiento no era tan atractivo para los publicitantes. Aparte de eso, yo quería hacer un contenido de mayor valor. Me creé un canal de vlogs, que es el actual que tengo con mi padre (”Tío Lenguado), que se llamaba DescocaosVlogs”, resalta.

Además, incluyó una sección llamada “Pongo a prueba”, espacio que le abrió las ventanas en YouTube. “Hice un video con un mecánico, con un técnico de celulares que en Facebook tiene 70 millones vistas. Hice otro con un técnico de computadora que tiene como 50 millones de vista. Encontré un gran nicho de mercado y yo quería dedicarme a esto. Todo el 2019 le di duro a mis dos canales y a mis redes sociales. Ese año cerré mi canal principal con casi 350 mil suscriptores y DescocaosVlogs con 40 mil. Yo ya estaba decidido a verlo como negocio. Mi papá se dio cuenta que el mundo de las redes sociales podría generar ingresos”, comenta.

Gracias a los ingresos que logró tener con su nuevo contenido, decidió invertir en nuevos equipos. También pudo comprarse una moto, que su padre nunca quiso comprarle. Este recuerdo tiene una carga especial, pues Lorenzo pensó ir a su universidad con su nueva adquisición, pero cuatro días después inició la cuarentena por el Covid-19.

La pandemia por el coronavirus lo hizo replantear sus contenidos. Tenía que adaptar su vivienda para generar más material y no perder la audiencia que tanto esfuerzo le había costado ganar. “En Instagram sacaba a mi papá cocinando, de vez en cuando, y mis seguidores me dijeron que por qué no lo sacaba cocinando algún plato. Le pregunté a mi papá y me dijo ya. Hicimos el video del ceviche de S/6 y reventamos las redes sociales, empezaron a subir los seguidores, las vistas. Encontré otro nicho de mercado con la cocina con mi padre”, explica.

La cuarentena hizo que sus prioridades cambien, pero generó una oportunidad de negocio familiar. Luego de los videos de su padre cocinando, descubrió un nuevo nicho. Ahora su familia abrirá un restaurante para que todos los que disfrutaron de los platos típicos a través de la pantalla puedan saborearlos.

