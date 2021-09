Los seguidores de “La reina del flow” conocen muy bien a Carlos Torres, o mejor dicho a Charly Flow, papel que interpretó el actor en la serie que se encuentra disponible en Netflix. Pero, lo que pocos conocen es a la chica que le quita el sueño al artista y es por ello que aquí te vamos a contar un poco más de quién se trata.

Durante su carrera profesional, el actor que forma parte del elenco de la telenovela colombiana ha preferido mantener un perfil bajo y no dar a conocer ningún pasaje de su vida privada. Sin embargo, en los últimos días de septiembre el artista ha roto con todo y se ha dejado ver con quien hoy en día es la mujer de sus ojos, su novia, Joanna Castro.

“Nunca ponen fotos juntos dicen, pero como la pasamos de bueno siempre. Que elegancia la de Francia”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar la instantánea.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE CARLOS TORRES, ACTOR DE “LA REINA DEL FLOW”?

Tras la publicación de la fotografía de Carlos Torres, los fanáticos en su red social explotaron en me gustas y comentarios felicitándolo por la relación que tenía. El nombre de la musa del actor es Joanna Castro, de quien a continuación te contaremos un poco más de su vida.

Según sus perfiles en redes sociales, ella es una empresaria colombiana amante del arte culinario. Entre otros detalles, es fundadora de Viva Natur, empresa que se dedica al rubro de comida saludable. Hace poco la flamante novia del actor respondió una de las preguntas que más le intrigaban a los seguidores del intérprete de Charly Flow.

“Por qué Carlos no publica fotos contigo”, fue la interrogante que le lanzaron a Johana Castro, quien respondió: “Simplemente preferimos no hacerlo, vamos a ver si nos animamos algún día”. A esta frase, ella confiesa que cuando está con su pareja prefiere disfrutar el momento y desconectarse del mundo.

“Me preguntan mucho por qué no publico casi cosas con Carlos. La verdad soy muy reservada con mi vida. Cuando estamos juntos disfruto ese momento y me desconecto”, expresó la empresaria hace algún tiempo en sus redes.

Aunque se desconoce desde hace cuánto la pareja sostiene una relación sentimental, Castro ha publicado fotografías en compañía del actor desde hace muchos años atrás, algunas datan del 2012.

FOTOS DE INSTAGRAM DE JOANNA CASTRO

¿POR QUÉ LAS ESCENAS DE PASIÓN SON DIFÍCILES PARA CARLOS TORRES?

Carlos Torres manifestó que le resultó muy incómodo grabar escenas de intimidad en “La reina del flow”, así como en otras producciones televisivas en las que ha trabajado.

“Son muy difíciles de hacer, porque uno siempre está nervioso e incómodo, cuidando que no se le vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza. Son super incómodas esas escenas”, manifestó.

Además, aclaró que, en su caso, nunca ha grabado totalmente desnudo y que sus compañeras del set tampoco han estado sin ropa en su totalidad.

“No puedo hablar por todos mis compañeros, pero en mi caso personal no, nunca, ni tampoco he tenido una compañera con quien me haya tocado completamente desnuda, siempre hay algo que nos protege y nos tapa. Además, nos acomodamos de cierta manera para que no se vean”, explicó Torres.