Geraldine Bazán compartió hace un año la gran noticia de que la hija mayor que tiene con el actor Gabriel Soto iba a debutar en la pantalla chica. Elissa Marie de 12 años había recibido la invitación para participar como invitada en la exitosa producción “100 días para enamorarnos”, la cual estrenó su segunda temporada el pasado 24 de febrero.

Al igual que sus progenitores, la menor se vio tentada a incursionar en el mundo de la actuación y no pudo tener mejor apoyo que el de sus padres, especialmente el de Bazán, quien también participa en la famosa comedia romántica; de hecho, Elissa Marie interpretó a Valentina, quien es hija de Elisa Polanco, personaje que da vida su madre.

Tras la participación de la joven artista en la producción de Netflix, una nueva oportunidad le llegó con la telenovela de Univision “Si nos dejan”, donde esta vez tiene un rol más importante.

GABRIEL SOTO ESTÁ ORGULLOSO DEL TRABAJO DE SU HIJA

El actor de “Vino el amor” ha hecho público la emoción que siente por ver a su hija en las pantallas de la mano de una reconocida producción. “Es su primer proyecto importante y mi hija tiene 12 años, está muy chiquita, no ha estudiado nada de actuación, nunca ha tomado cursos ni talleres y la verdad es que, no porque sea mi hija y que estoy sumamente orgulloso de ella, pero la verdad es que lo ha hecho muy, muy bien”, comentó al respecto Soto para People en Español.

NO QUIERE QUE DESCUIDE SUS ESTUDIOS

Como cualquier padre, la estrella mexicana no quiere que su hija descuide la escuela por incursionar en la televisión, es por eso que agradece que la pandemia le permitiera a Elissa Marie tomar clases en línea mientras disfrutaba grabar la telenovela: “Todo se conjugó de tal manera que ella pudiera hacer este proyecto y pudiera sacarse esta espinita que ella tenía de querer actuar”.

Como cualquier padre, la estrella mexicana no quiere que su hija descuide la escuela (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

¿QUÉ NOVELA DESPERTÓ EL INTERÉS DE ELISSA MARIE?

Si bien la menor ha estado rodeada de artistas y conoce de cerca el trabajo de sus padres, fue apenas entre el 2018 y 2019 que realmente se interesó en la actuación. Elissa Marie estaba acompañando a su padre en el set de grabación de la telenovela “Soltero con hijos”, cuando una peculiar escena llamó su atención:

“Hubo una novela que hice hace un par de años en donde había tres niñas que salían de mis sobrinas y cuando Elissa me acompañaba se hizo muy amiga de ellas, sobre todo de una de ellas: se llama Ana Tena. Ana es muy buena actriz, entonces cuando salíamos del set Elissa me decía: ‘Es que cómo le hace Ana para llorar’. Entonces íbamos en el coche o llegando a la casa y me decía: ‘Voy a llorar papá, voy a llorar’. Y se ponía a practicar hasta que lo logró y de repente me dijo: ‘Ya pude, ya pude llorar’. Y le veías las lágrimas en los ojos”.

Soto señala que fue durante esas prácticas de llanto que su hija se vio interesada en el mundo artístico, pues significó un gran logro para ella replicar lo que las otras niñas hacían cuando las cámaras grababan.