La segunda temporada de “La casa de los famosos” llegó a su fin después de 91 días de convivencia entre los 17 concursantes que poco a poco se fueron eliminando. El último día, Ivonne Montero se coronó como la vencedora y se llevó a casa el premio mayor: US$ 200 mil. Si bien, la felicidad reinó tras nombrarse a la ganadora, la expectativa antes de dar a conocer los resultados se apoderó no solo de los finalistas, sino de sus familiares y seguidores, tal como sucedió con Adamari López y su pequeña Alaïa, quienes esperaban que Toni Costa gane el reality de Telemundo.

Debido a que la conductora puertorriqueña transmitió en vivo el momento en el que iban a dar a conocer quiénes pasaban a la siguiente fase, todos pudieron apreciar su rostro y el de la hija que tiene en común con el bailarín. A continuación, los gestos que hicieron al escuchar el nombre del español como uno de los eliminados.

La conductora cierra los ojos, mientras Alaïa ve la televisión para escuchar los resultados de "La casa de los famosos 2" (Foto: Adamari López / Facebook)

¿CÓMO REACCIONARON ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA A LA ELIMINACIÓN DE TONI COSTA?

Desde antes de comenzar el reality, Adamari López grabó junto a su pequeña cómo empezaron a vivir la última edición del programa. “Mi princesa Alaïa y yo estamos disfrutando juntas de la gran final de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y muy emocionadas de escuchar los resultados, aunque para Alaïa su papi Toni Costa ya es un ganador. Está muy emocionada de poderlo ver muy pronto. Como siempre les he dicho, nada me hace más feliz que ver a mi princesa alegre”, escribió junto al video de más de cinco minutos.

Durante los primeros cuatro minutos, la actriz y su niña estaban muy felices, pero trataban de mantener la calma. “¡Qué guapo, papá! ¿Viste?”, le pregunta en un momento a su hija, quien no podía ocultar la emoción que la embargaba. Para tratar de contenerla, López le dijo que si su papá no salía vencedor, de todas maneras era un “ganador”.

Tras hacer una breve pausa, ellas regresaron para escuchar el nombre del cuarto finalista. “Aquí estamos, yo me estoy haciendo un facial”, dice la puertorriqueña, mientras Alaïa pide a todos hacer silencio. Cuando están a punto de decir el nombre, Adamari cierra los ojos, pero al escuchar que Toni Costa era eliminado, la desazón se hizo notar. Las dos se miraron y dieron dos besos; al final, la pequeña abrazó a su mamá. “No importa mi amor, papi fue un ganador”, le señaló para consolarla. La tristeza era evidente.

La puertorriqueña consolando a su hija Alaïa tras la eliminación de Toni Costa (Foto: Adamari López / Facebook)

SI NO ERA TONI COSTA, ¿A QUIÉN QUERÍA VER COMO GANADOR(A) ALAÏA?

Si bien, la pequeña anhelaba que su papá fuera el ganador de “La casa de los famosos 2″, ni bien comenzó a transmitir López con su pequeña, le consultó si en caso de que Toni Costa fuera eliminado, ¿quién le gustaría que ganara el reality? La menor no lo dudo y dijo Ivonne Montero.

Su principal razón para elegirla es porque tiene una hija que padece una enfermedad y ella como madre ha luchado para sacarla adelante.

Madre e hija a la expectativa de los resultados de "La casa de los famosos 2" (Foto: Adamari López / Facebook)

¿QUÉ DIJO TONI COSTA TRAS SER ELIMINADO?

Después de ser eliminado, Toni Costa pisó el plató del programa para dar a conocer sus apreciaciones. “Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje, me llevo lecciones y me llevo que valió la pena estar 91 días separado porque el crecimiento ha sido muy grande”, dijo.

“Como siempre he dicho: Fui yo, yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego, quise hacerlo así, mantenerme así”, añadió.