Una relación que desata pasiones. Desde que los cantantes Christian Nodal y Belinda anunciaron su relación, en agosto del 2020, hay personas que les han dado su bendición y otras que cuestionan su noviazgo e incluso lo han manifestado en las propias redes de los involucrados. Sin embargo, el joven intérprete ha salido al frente de esos ataques.

La pareja sorprendió el año pasado a todo el mundo, luego de que tras varias semanas de rumores sobre un posible acercamiento cuando eran coach de La Voz México, diera a conocer el inicio de su relación en agosto del 2020, la cual rápidamente evolucionó hasta llegar al punto del compromiso matrimonial en mayo pasado.

¿CÓMO REACCIONA CHRISTIAN NODAL CUANDO CUESTIONAN Y ATACAN SU RELACIÓN CON BELINDA?

El cantante de música regional Christian Nodal se ha pronunciado ante las críticas a su relación con la popular cantante española Belinda. En el mes de septiembre, el intérprete de De los besos que te di respondió, a través de las redes sociales a un internauta que aseguró que tanto su carrera, como su vida personal, se vendrán abajo mientras siga al lado de la cantante Belinda.

“Mientras bases tu criterio en lo que la gente habla, lo que ves en las noticias y en los memes que salen, terminarás siendo siempre un objeto. La ‘flaca’ se llama Belinda y de corazón deseo que Dios te mande a una gran mujer para que sientas lo increíble que es tener un soporte y una compañera que da energía, amor, fuerza y paz. No es odio, sólo digo la realidad de las cosas”, escribió Christian.

El 15 de octubre del 2020, hay que recordar, Nodal escribió un mensaje que parecía llevar dedicatoria a todas las personas que los han cuestionado, sobre todo luego de que se raparan parte de una ceja. “No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro. La fórmula que siempre nos funcionó”, escribió en Twitter.

¿QUÉ DICE BELINDA A LAS CRÍTICAS?

En una entrevista a la revista Caras, la cantante española dijo que trata de no prestarle atención a las críticas a la relación con Nodal, quien es 8 años menor que ella.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz (…) comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, comentó al medio que le dio la portada.

El fotógrafo Antonio Tizoc hace varios meses grabó en sus historias de Instagram un video en el que llamó “hambreada de dinero” a Belinda y se burló de la apariencia física de Christian Nodal, a quien considera un hombre feo.

¿CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR DE BELINDA Y CHRISTIAN NODAL?

Christian Nodal y Belinda se conocieron en los Premios de la Radio, que se llevaron a cabo en noviembre del 2019 en Dallas, Fort Worh, Texas. Él ganó el premio a “Mejor Artista Masculino del Año” y ella el reconocimiento de “Colaboración del Año”. Lograron intercambiar palabras y se tomaron una foto juntos en los camerinos.

A inicios de 2020 ambos fueron anunciados como jueces del reality show La Voz Azteca, transmitido por TV Azteca, donde el amor se terminó de concretar y ahora que se supo sobre su compromiso, apareció un cupido.

La pareja se comprometió en mayo de 2021. Christian Nodal le preparó una sorpresa en un lujoso restaurante en España y le entregó un anillo de 3 millones de euros y ahora la pareja está más cerca de llegar al altar. De acuerdo con el cantante, de momento, el único inconveniente son las agendas que tienen ahora.