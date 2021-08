Hace 16 años, el ambiente artístico mexicano se llenó de luto con la repentina muerte del actor Édgar Ponce. Recientemente en un espacio televisivo del país azteca se ha revivido lo que fue el fatídico accidente que le quitó la vida al artista, mientras grababa un video para promocionar un proyecto en el que trabajaba. Aquí te vamos a contar más detalles de cómo murió y por qué Sergio Mayer es señalado como uno de los responsables de su trágico final.

Por esos días, Édgar Ponce formaba parte del elenco del show “Solo para mujeres”. La producción había decidido grabar un promocional con todos los integrantes del streaptease teatral, sin pensar que en ese acto, Ponce encontraría la muerte. Un auto que cruzaba por una de las avenidas de la ciudad de México atropelló a varios de los actores que se encontraban en sus motocicletas.

Un exintegrante del espectáculo femenino también se ha referido a cómo fue la muerte de Édgar Ponce. Armando González o mejor conocido como el ‘Muñeco’ revivió el triste episodio en el Periférico Sur.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que más recuerda Zoraida Gómez de su trabajo junto a Angelique Boyer y Anahí

“Nosotros estábamos bajo las indicaciones que nos daba Sergio Mayer, el tenía fechas de grabación, nosotros veníamos de hacer unas fotografías para una revista en Cancún, habíamos ido desde las 8 de la mañana a tomar el avión y ya veníamos bastante cansados, desvelados y eso, entonces teníamos el compromiso ya hecho que llegando íbamos a hacer el video con moto, sin casco, ya nos habían dicho todo”, dijo González.

LA VEZ QUE ATROPELLARON A ÉDGAR PONCE Y ACTORES DE “SOLO PARA MUJERES”

Como mencionábamos líneas arriba, cuando se produjo la muerte de Édgar Ponce, uno de los que fue señalado como responsable de esta tragedia, fue el también actor Sergio Mayer. Para muchos el ahora político, encargado de toda la producción del show “Solo para mujeres” no reunió todas las condiciones para que sus trabajadores puedan realizar sus labores sin ningún peligro.

Ha sido precisamente, Armando González quien ha señalado directamente a Mayer como responsable de la fatídica noche donde Ponce sufrió el accidente vehicular. “No hace falta, no necesitaba ningún permiso, no tiene nada que ver si hubieras tenido los permisos o no como para que alguien llegue y te atropelle […] Me parece la cosa más estúpida que puedes decir”, dijo el diputado mexicano a ‘Ventaneando’.

“Había un coche atrás, había gente cuidándonos, estaban cámaras de la televisora y el hecho es que esta persona llegó a atropellarnos, entonces honestamente lo que diga ‘El Muñeco’ y después de 16 años lo que puedan opinar me tiene sin cuidado”, agregó Mayer.

Otro de los que se han sumado a las acusaciones contra Sergio Mayer es el conductor de televisión, Gustavo Adolfo Infante, quien en una emisión en vivo del programa ‘De Primera Mano’, tuvo una acalorada discusión con el político.

“Mayer era su patrón, él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenía ningún permiso para grabar. ¿Y ahora resulta que no lo supera? Me sorprende más cada día este ‘legislador’?”, escribió en Twitter el presentador.

MÁS INFORMACIÓN: A cuánto asciende la fortuna del actor William Levy

¿QUIÉN ES ÉDGAR PONCE?

Édgar Ponce era un actor mexicano que nació en 1974 en la Ciudad de México. Entre las principales producciones en donde se le vio encontramos: “Velo de novia”, “Las vías del amor”, “Salomé”, “Amigas y rivales”, “Atrévete a olvidarme”, “El precio de tu amor”, “Alma rebelde”, “Cuento de navidad” y “Nunca te olvidaré”.

Ponce con 30 años perdió la vida el 5 de mayo del 2005, cuando grababa un video promocional para el show “Solo para Mujeres”. En el accidente, también salieron heridos los actores Armando González, Marco Méndez y Roberto Sada.

Édgar Ponce falleció un 5 de mayo de 2005 cuando solo tenía 30 años. (Foto: Televisa)