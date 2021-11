Carmen Salinas es una reconocida actriz mexicana que también incursionó en la política. Algunos de sus trabajos más populares son los que realizó en las telenovelas “María Mercedes”, “Abrázame muy fuerte” y “Triunfo del amor”. A sus 82 años, cuenta una exitosa trayectoria que está respaldada con casi una docena de galardones.

Tras sufrir un derrame cerebral que la dejó en estado de coma y con respiración asistida, la actriz fue hospitalizada la madrugada de este 11 de noviembre, por lo que su estado de salud es delicado.

De acuerdo a la información brindada por la familia, “Carmelita” está recibiendo terapia intensiva. “Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores que procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos”, explicó su sobrino al programa ‘Sale el sol’.

La reconocida actriz mexicana Carmen Salinas ha participado en decenas de telenovelas y películas (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

LA VEZ QUE CARMEN SALINA GANÓ LA LOTERÍA

Si bien Salinas es poseedora de una cuantiosa fortuna que, de acuerdo al sitio Celebrity Neth Worth, borda los 20 millones de dólares, hubo una vez en la que jugó la lotería y ganó una fuerte suma de dinero. El suceso tuvo lugar en 1966, cuando la actriz recibió el ticket ganador por parte de un señor con el que bailaba una pieza, este le entregó el billete como regalo.

“Terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ‘Ay, ya me pagó’. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, comentó la actriz, quien luego verificó que se trataba de un ticket de lotería que escondía un gran premio:

“Cuando me meto al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saco la lotería, 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”. Gracias a ese dinero, Salinas adquirió el inmueble en el que actualmente reside.

¿QUIÉNES HEREDARÁN LA CASA?

La mexicana también reveló en una entrevista para el programa ‘Hoy’ que miembros de su familia heredarán su patrimonio:

“Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito (su hijo, Pedro Plascencia), que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento”.

¿DE QUÉ MURIÓ SU HIJO PEDRO PLASCENCIA?

Carmen Salinas se casó con el pianista Pedro Plascencia Ramírez pero durante la etapa de quedar embarazada atravesó por algunas complicaciones y, además, tuvo varios abortos. Según el Heraldo de México uno de sus hijos que nació a los siete meses (prematuro) falleció durante el parto.

Más adelante pudo concebir a sus dos hijos, Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia Salinas.

En el caso de Pedro Plascencia Salinas, al igual que su padre, se convirtió en un destacado pianista mexicano. Pero a Carmen Salinas le tocaría superar una tragedia cuando falleció su hijo en 1994 debido al cáncer y al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento contra la enfermedad.

En algún momento la actriz comentó lo que su propio hijo le dijo mientras luchaba contra la enfermedad.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, expresó.