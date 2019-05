El día de Star Wars llega este año con la triste noticia de la partida de Peter Mayhew

Cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el 'Día de Star Wars '. Esta fecha fue elegida por el juego de palabras similares que en inglés se genera al pronunciar la fecha y una de las emblemáticas frases de la saga galáctica: ('May the Fourth' y 'May the Force be with you').

Esta fecha empezó a atribuirse a Star Wars desde 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine de la saga de George Lucas, en esta fecha. Desde entonces, una multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

A la par de las empresas, los fans de todo el mundo, aprovechan la fecha para organizar sus festivales, en los que se exponen colecciones y los cosplayers de la saga lucen sus mejores disfraces.

Sin embargo, la celebración de este año estará marcada por la partida de Peter Mayhew, el actor que interpretó al emblemático y querido 'Chewbacca', quien falleció hace tan solo unos días a la edad de 74 años.

Además, la celebración de Star Wars de este año se juntó con el 'Día del Cómic Gratis', otra emblemática fecha que se realiza el primer sábado de mayo de cada año. Y en nuestro país las celebraciones llegan por partida doble:



- El Día del Cómic Festival 2019 se desarrolla en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Jesús María. Desde el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche.



- El Día del Cómic Gratis también se celebra en el Centro Comercial CyberPlaza, en avenida Garcilaso de la Vega (Wilson) 1348 en Lima, en los mismos horarios.

Ambos eventos llegan con invitados internacionales especiales, grandes colecciones en exhibición, cómics, cosplayers, y venta de todo tipo de artículos referentes a esta cultura friki. La invitación está hecha.