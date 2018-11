A pocos días del fallecimiento de la leyenda de los cómics, Stan Lee , la compañía Marvel Comics anunció que publicarán una serie de cómics cuyas portadas rendirán tributo al que fue su editor en jefe, productor principal y co-creador.

Marvel envió un mensaje a los minoristas de cómics que revelaba una imagen de tributo a Stan Lee que se presentará en las portadas de varios números nuevos que estarán a la venta desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019.

Pese a que la compañía de las maravillas no especificó en qué consistían estos homenajes, sí dio a conocer la lista de los títulos que mostrarán el homenaje al genio detrás de varios de sus principales personajes, informa Comicbook.

La lista de títulos en los que aparecerá este homenaje es la siguiente:



- Amazing Spider-Man #12

- Black Panther vs. Deadpool #3

- Captain America #6

- Champions Annual #1

- Defenders: The Best Defense #1

- Domino #9

- Exiles #11

- Extermination #5

- Iceman #4

- Infinity Wars #6

- Killmonger #2

- Marvel Knights 20th #4

- Old Man Hawkeye #12

- Runaways #16

- Season’s Beatings #1

- Shuri #3

- Spider-Geddon #5

- The Life of Captain Marvel #5

- The Punisher #5

- Thor #8

- Tony Stark: Iron Man #7

- Uncanny X-Men #6

- Weapon H #11

- West Coast Avengers #6

- Fantastic Four #5

- Superior Spider-Man #1

- Uncanny X-Men #7

- X-Force #1

Stanley Martin Lieber, conocido mundialmente como Stan Lee, falleció el pasado lunes 12 de noviembre a la edad de 95 años, dejando un legado gigante en Marvel Comics y en el mundo de los superhéroes y el entretenimiento en general.