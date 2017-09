Nueva imagen de Ezra Miller como 'Flash' revela más detalles del superhéroe de 'Justice League'

Una nueva imagen en la que se muestra la base de operaciones de 'Flash', personaje de 'Justice League', protagonizado por el actor Ezra Miller, revela más detalles del personaje de 'Barry Allen' y sus gustos.

Hasta el momento, 'Barry' se ha mostrado en pocas oportunidades en los tráilers de la 'Justice League', cinta que reúne a los máximos superhéroes de DC Comics y que forman parte de la expansión de su universo cinematográfico.

Checa el nuevo vistazo de Ezra Miller como Flash en #JusticeLeague. ⚡

¿Qué les parece? pic.twitter.com/FghjINRmxm — Cinemex (@Cinemex) 15 de septiembre de 2017

En la imagen se puede ver a qué dedica su tiempo libre el retraído e inadaptado 'hombre más rápido del mundo'. Al mismo tiempo, regala a los fanáticos una serie de guiños interesantes sobre el personaje.

En la imagen se aprecia que una de las series favoritas de Barry es 'Rick and Morty', con un extracto del episodio 'Something Ricked This Way Comes'.

Podemos ver una foto de Nikola Tesla en su escritorio, el sticker de una mano, y una fórmula para combatir el frío, en referencia a Captain Cold, uno de sus más conocidos rivales.