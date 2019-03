Ejecutiva de Marvel anuncia que "el mundo está listo" para un superhéroe homosexual

La jefa de producción de Marvel , Victoria Alonso, dice que es hora de que aparezca un superhéroe gay en el universo cinematográfico de la franquicia, durante una entrevista en el estreno de ' Capitana Marvel '.

"El mundo está listo, el mundo está listo", refirió Alonso ante la pregunta que le realizó un reportero de Variety sobre la posibilidad de un superhéroe abiertamente gay en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Este tema sale a la luz luego que se reportara que Chloe Zhao, directora que se encargará de la película de 'The Eternals' quiere a un actor abiertamente gay para el rol principal.

La representación LGBTQ en el UCM ha sido un tema candente en Twitter esta semana después de que The Hashtag Show informara que Marvel estaba buscando convertir al superhéroe líder en la próxima película de "The Eternals" en gay y que la búsqueda de actores ya ha comenzado.

Y pese a que Alonso no llegó a confirmar el rumor, agregó: "Vamos a lanzar el mejor elenco de 'Eternos' que podamos y cuando estemos listos para anunciarlo, les prometemos que lo haremos".

Además, la jefa de producción destacó cuán comprometida está Marvel con la diversidad y la representación de las minorías en las películas del UCM. "¿Por qué no estaríamos? ¿Por qué no lo estaríamos? Estoy tan apasionada por esto que tengo que decirte. Todo nuestro éxito se basa en personas que son increíblemente diferentes. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué solo queremos ser reconocidos por un solo tipo de persona? Nuestra audiencia es global, es diversa, es inclusiva. Si no lo hacemos de esa manera para ellos, fallaremos. Si no ponemos el pedal a fondo en la diversidad y la inclusividad, no tendremos éxito continuo. Nuestra determinación es tener eso para todas las personas que están viendo nuestras películas ”.

Puede que Marvel no haya tenido la primera película en solitario de una superheroína, pero tal vez podría sorprender al tener al primer superhéroe gay en una película propia. Ya antes tuvo al primer superhéroe afroamericano en la pantalla grande y con una trilogía con 'Blade' y con el éxito de 'Pantera Negra', el futuro es prometedor.

TE PUEDE INTERESAR