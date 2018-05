'Día del Cómic Gratis': Este es el esperado programa de actividades del sábado

Este 5 de mayo, el primer sábado del mes, se celebrará el 'Día del Cómic Gratis' , evento en el que basta tu presencia para que, como su título lo sugiere, recibas un cómic gratis.

Son más de 8 mil ejemplares que el Icpna de Miraflores entregará a todos los amantes de las viñetas que visiten la feria, en la que además también habrán exposiciones y venta de artículos referentes al mundo superheróico.

Este año y con el auspicio de la editora Buk, el título que se ofrecerá será el número cero de ' Depredador', editada en Estados Unidos por la compañía Dark Horse.

UN POCO DE HISTORIA



Esta iniciativa tiene sus raíces en California, Estados Unidos. Era 2001 cuando Joe Field, propietario de la tienda Flying Colors Comics, vio que una gran fila de personas daba la vuelta a la manzana.

Al averiguar de qué se trataba, descubrió que una tienda cercana estaba regalando un cono de helado como parte de una promoción. Fue en ese momento que inició una idea que no pararía hasta verse concretado el primer 'Free Comic Book Day'.

(GETTY) El 'Free Comic Day' nació en 2001 en California. (GETTY)

Con el apoyo de otras tiendas de cómics, el 'Free Comic Book Day' o 'Día del Cómic Gratis', como lo conocemos en Perú, se convirtió en un evento celebrado todos los primeros sábados del mayo, y esperado por miles de fervorosos lectores de historietas.

CRUZÓ FRONTERAS



Esta idea fue llamando más la atención de las casas distribuidoras y editoriales, quienes vieron una oportunidad única de promocionar y llegar a más público. Así, el 'Día del Cómic Gratis' cruzó las fronteras y llegó a nuestro país desde el 2011, gracias a una iniciativa del Icpna.

Ahora, convertidos de un pasatiempo de 'nerds' a ganar gran popularidad, gracias en gran medida a la ayuda que el cine le ha brindado, con los éxitos como el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), o el todavía incipiente Universo Cinematográfico de DC, el 'Día del Cómic gratis' es parte del calendario nacional.

Día del Cómic gratis Esta iniciativa cruzó fornteras y llegó a nuestro país en el 2011, por iniciativa del Icpna. (USI/Referencial)

DÍA DEL CÓMIC GRATIS 2018



Como todos los años, el 'Día del Cómic Gratis' es un evento que reúne no solamente a los a los amantes de las viñetas, sino también a todo el que guste de la cultura pop.

El evento contará con venta de cómics y diferentes artículos coleccionables, concurso de cosplays, charlas, conferencias y un gran programa que compartimos a continuación:

1. "El boom del cómic cultural en el Perú"

10:30 a.m. Conversatorio. Expone: José Luis Guardia – Comicteca Galilea Ramírez Lugar: Conference Hall Icpna (10° piso)



2. "Harry Potter y la Orden del Sol"

11:30 a.m. Conversatorio. Expone: Orden del Sol - Harry Potter Club de Fans Perú. Lugar: Conference Hall (10° piso)



3. "10 años de Marvel Studios"

12:30 p.m. Conversatorio. Expone: Marvelitas Now.

Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez (tercer piso)

4. "Saga, el Game of Thrones del cómic"

Conversatorio

Expone: Phoenix Comix

Lugar: Conference Hall (10° Piso)



5. Transformers Perú

1:30 p.m. Charla

"Presente y futuro de las películas de Transformers"

Lugar: Conference Hall (10° piso)

6. "50 aniversario Hot Wheels: universo en expansión"

Charla

Expone: Hot Wheels Perú. Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez (tercer piso)



7. "The Teen Titans: héroes de DC Comics"

2:30 p.m. Conversatorio. Expone: The Mother Box-DC Community. Lugar: Conference Hall

(10° piso)



8. "Testimonios de coleccionistas en el Perú"

Expone: Club de Coleccionistas . Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez (tercer piso)

9. "Introducción al coleccionismo de figuras mecha: breve repaso y recomendaciones"

3:30 p.m. Charla

Expone: Hobby Mech Perú

Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez (tercer piso)



10. "Videojuegos retro que marcaron época"”

Expone: Mercado 703

Lugar: Conference Hall (10° piso)



11. "Avengers: Infinity War"

4:30 p.m. Conversatorio

Expone: Marvelitas Now

Lugar: Conference Hall (10° piso)