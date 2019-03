La historia del cómic está plagada de una gran diversidad de personajes con una cantidad igual de numerosa de poderes, personalidades y carcterísticas. Muchas de estas historias reflejan directa e indirectamente a las sociedades de las épocas en las que fueron escritas y pusieron a prueba la tolerancia con sus personajes.

Por esa razón es que el reciente anuncio de la ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso, sobre la futura inclusión de un superhéroe abiertamente homosexual dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), resulta prometedor en un mundo que se muestra cada vez más inclusivo.

Sin embargo, superhéroes homosexuales han aparecido en las historias de papel de los cómics desde hace décadas, muchos manteniendo un perfil bajo, como esperando los momentos oportunos para salir del closet.

Este es el caso de 'Extraño' ('Strange' o 'Queer' en inglés), un superhéroe de DC Comics que no se preocupaba en ocultar su evidente homosexualidad al resto de su equipo, los 'New Guardians'. (No confundir con el doctor 'Steven Strange' de Marvel)

'Extraño': Uno de los primeros superhéroes gay de la historia del cómic es peruano. (DC Comics) 'Extraño': Uno de los primeros superhéroes gay de la historia del cómic es peruano. (DC Comics)

DE ORIGEN PERUANO



Creado por el escritor Steve Englehart y el artista Joe Staton para DC Comics, 'Extraño' apareció por primera vez en la saga de historietas Millennium # 2, en enero de 1988.

Este era un mago menor llamado Gregorio de la Vega, oriundo de la ciudad de Trujillo, en Perú. Fue seleccionado junto a otros metahumanos de diversos países, por los 'Guardianes del Universo', los mismos creadores de la 'Corporación de Linternas Verde'.

El motivo de esta selección era un experimento sobre evolución humana mediante el cual, nuestro héroe vería incrementados sus poderes mágicos, que consistían en poder volar, lanzar rayos de energía por las manos y tener una gran variedad de trucos de magia.

Junto a los 'New Guardians' se encargarían de luchar contra el mal en todo el planeta Tierra. Y debido a su jocosa personalidad además de su sentido serio de la justicia y amor por la vida, es que se ganó el cariño de sus compañeros de equipo.

De ropajes holgados de colores llamativos, un comportamiento alocado y frases sugerentes, 'Extraño' se consideraba a sí mismo y prefería que lo llamaran 'Auntie' ('la tía' en inglés).

Sin embargo, debido a los comentarios de los lectores de la época en torno a este personaje, es que los guionistas le crearon una extraña calavera de cristal que amplificaba sus poderes y le cambiaba el traje de superhéroe a uno más 'masculino'.

TRÁGICO ¿FINAL?



Lamentablemente nuestro héroe tuvo un trágico final, o eso es lo que pareció luego del fin de la serie de cómics. Tras aparecer de forma esporádica en el universo de DC, uno de los supervillanos contra los que luchó llamado 'Hemo-Goblin', que era un vampiro con SIDA, aparentemente lo contagió con el virus del VIH, aunque no se asegura si Extraño ya se había contagiado desde antes. Una trama poco ortodoxa en los cómics, pero que quizá reflejaba las noticias de la época sobre la aparición de esta enfermedad.

Pese a que los 'Guardianes' siguieron luchando contra el mal, apareciendo esporádicamente en otros cómics de la compañía, 'Extraño' finalmente murió tras recibir el ataque del supervillano 'Entropy', quien deboró la isla completa en la que se encontraba su base de operaciones.

REAPARICIÓN



Después de los eventos de alteración de la línea de tiempo del relanzamiento de DC Rebirth 2016, 'Henry Bendix', conocido como 'Weatherman', intenta reclutar a 'Extraño' para luchar contra 'Midnighter' y 'Apollo', pero 'Gregorio De La Vega' se niega a participar en la pelea.

Posteriormente, 'Midnighter' viaja a la casa de 'Gregorio' llamada 'The Sacrarium' en Lima, Perú en busca de ayuda. Esta casa la comparte con su pareja, un hombre llamado Hugh, y una niña adoptada con alas llamadas Suri.

Gregorio, ya convertido en 'Extraño' nuevamente, acepta ayudar a 'Midnighter' y ubica el alma de 'Apolo' en el infierno, donde fue relegada después de su encuentro con 'Mawzir'.

El escritor Steve Orlando, quien es bisexual, decidió renacer al personaje peruano debido a su importancia en la visibilización de la comunidad LGBTIQ.

"Con un libro como 'Midnighter & Apollo', que de principio a fin es una carta de amor para personajes queer y nuestra lucha por vivir, ser visibles y amar, se sintió bien volver a uno de los primeros y reintroducir a 'Gregorio' en una nueva generación".



