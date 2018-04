'Catwoman': DC anuncia la saga de cómics en solitario de 'Selina Kyle'

DC Comic , anunció que ' Catwoman ', quien está por contraer matrimonio con el 'Caballero de la Noche' después de una larga y peculiar relación, tendrá su propia serie de cómics.

Esta noticia fue anunciada durante un panel de 'Batman' en la Chicago Entertainment and Comic Expo, donde también se reveló que la escritora y artista, Joëlle Jones y la colorista Laura Allred serán las encargadas de las historias de esta saga, informa IGN.

Esta historia iniciará después de la esperada boda de 'Catwoman' y 'Batman', en el 'Batman' #50, y seguirá a 'Selina' mientras intenta atrapar a un imitador que está causando estragos en Gotham City.

Además, esta heroína con un peculiar sentido de la justicia, se enfrentará a un villano desconocido que atraerá la atención de la policía. Esta saga hará su debut con 'Catwoman' #1 el próximo julio.

Jones ya ha trabajado en otras publicaciones, incluyendo 'Lady Killer' de Dark Horse y 'Superman: American Alien'. Por su parte, Allred también laboró en el primero y en 'Silver Surfer and Bug!: The Adventures of Forager'.