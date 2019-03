'Capitana Marvel': ¿Marvel Studios está perdiendo el equilibrio? [Reseña con spoilers]

Algo que ha caracterizado a Marvel Studios y la posible razón del éxito de su Universo Cinematográfico (UCM) es que sus películas han mantenido un equilibrio entre las historias de los cómics en las que están basadas y la libertad para innovar un poco.

Esta forma de hacer películas se ha convertido en una fórmula rentable que convirtió al subgénero de superhéroes en uno que llama la atención de miles, llenando las salas de los cines con fans de los cómics, pero también con publico en general que solo busca pasar un buen rato y ver una buena historia de aventuras.

Sin embargo, han habido casos puntuales en los que Marvel se desequilibró y este hecho no gustó al que podría ser su publico objetivo: Los fans de los cómics. Tal es el caso, por ejemplo, de 'Iron Man 3' y lo que le hicieron al personaje del 'Mandarín'.

Algo similar ha sucedido con la recientemente estrenada 'Capitana Marvel', pero a diferencia de 'Iron Man 3', en esta última película muchos vieron una serie de cambios forzados en función de una agenda ideológica, quizá injustamente inflada por la publicidad y las reacciones a esta previos al estreno, pero que realmente no eran necesarios, puesto que el propio personaje no los necesitaba.

DE SEÑORA MARVEL A ÍCONO FEMINISTA



Algo que muchos quizá no sepan es toda la historia que existe detrás del personaje de 'Carol Danvers', que te lo explicamos en esta nota, o todo lo que llevó a que este personaje adoptara el nombre de 'Capitana Marvel', que también puedes leerlo en esta otra nota . Lo cierto es que este personaje tiene un origen bastante distinto a lo visto en la película.

ALERTA DE SPOILER



La razón principal por la que 'Carol Danvers' es 'Capitana Marvel' se debe a que es la esposa de soldado de la raza 'Kree' 'Mar-Vell', el primer 'Capitán Marvel' de la casa editora de las maravillas. Luego de la boda y la explosión, 'Danvers' pasó a ser conocida como la 'Señora Marvel', para finalmente adoptar el nombre de 'Capitana Marvel' tras la muerte de su esposo.

Si no estas familiarizado con este personaje y solo haz visto la película, seguro ahora entenderás la razón por la que muchos fanáticos se sintieron frustrados. En la cinta el soldado 'Kree', primer 'Capitán Marvel' y esposo de 'Carol Danvers' es una científica que nada tiene que ver con nuestra heroína más que ser una suerte de inspiración para ella. Esto no estaría mal de no ser que con este cambio de género de un personaje importante, el nombre 'Capitana Marvel' pierde bastante sentido.

Además, la visión de que los 'Skrull' no son los malos de la película, sino una suerte de refugiados de guerra que necesitan ayuda para escapar de los malvados 'Kree', es otro cambio inusual que generó mucha sorpresa. Y que el actor Jude Law interpretara a 'Yon Rogg' y no a 'Mar-Vell', sin duda desilusionó a más de uno.

¿FEMINISMO FORZADO?



Existe una queja de que la cinta muestra un feminismo forzado, puesto con calzador, y que para muchos resulta insufrible. Incluso, antes de iniciar la película aparece un video de unas mujeres luciéndose en tres ámbitos distintos en las calles de Lima y terminan con el mensaje 'todas somos 'Capitana Marvel'. (Ignoro si esto salió y sigue saliendo en todas las funciones).

A todo esto se le suma toda la publicidad, los comentarios de los directivos de Marvel y de la propia actriz Brie Larson y lo que estos generaron en diversos críticos aficionados y amantes de los cómics.

Lo cierto es que el personaje no necesitaba de todo esto. Por poner un ejemplo sobre este tema, no hubo tanto bombo con el estreno de 'Wonder Woman', bastó su aparición en 'Batman v Superman' y los trailers posteriores para que esta se convierta en un verdadero éxito, incluyendo la dosis de feminismo tan necesario en nuestra sociedad. Otro ejemplo es el caso de 'Black Panther', una exitosa película que no necesitó de mostrarse como políticamente correcta o cumplidora de una cuota de minorías. El personaje mismo y una buena historia fueron suficientes.

Pareciera que al vender la idea de que 'Capitana Marvel' sería el próximo ícono feminista, o el personaje más poderoso del UCM, generaron que esta película tuviera una publicidad negativa antes de su estreno, y que seguramente se verá reflejada en las ganancias.

LA PELÍCULA



Habiendo mencionado lo anterior, la película es entretenida, con escenas de acción muy bien trabajadas pero con una trama predecible. No existe una construcción del personaje principal y los flashbacks de su niñez resultaron completamente innecesarios, sirviendo solo para mandar un mensaje de superación personal intrascendente para la historia principal.

Al no desarrollarse esos flaskbacks, no sabemos mucho sobre 'Carol Danvers', cuáles son sus sueños o la raíz de su motivación. Ella simplemente aparece como una mujer en el lugar y momento justo para recibir un superpoder capaz de destruir convenientemente cualquier cosa pero que no los puede desatar debido a una también conveniente pérdida de memoria que va recuperando a lo largo de la cinta.

Lo interesante de la película es el rejuvenecimiento del actor Samuel L. Jackson para interpretar a un 'Nick Fury' noventero, que tendría extrañamente el peso humorístico de la dupla con Larson, al mismo estilo de los clásicos de acción de los 90.

Definitivamente lo que gustó más de la película es el 'flerken' llamado 'Goose'. El tierno gatito que se robó todas las escenas en las que apareció y que, al igual con lo que pasó con 'Baby Groot', obligará a los amantes de los felinos a buscar todo el merchandising que exista sobre este personaje.

DATO EXTRA



- ¿En serio así es como pierde el ojo 'Nick Fury'? La oportunidad de mostrar una historia más interesante sobre ese hecho fue desperdiciada.

