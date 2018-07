‘The Dark Knight ’ llegó un 14 de julio en 2008 , con Christopher Nolan como su principal escritor y director. Con el exitoso estreno de ' Batman Begins' , su secuela directa prometía traer más acción, más drama y personajes realmente complejos y difíciles de interpretar, ya que Heath Ledger confirmó como el ' Joker' de este film.

Nadie se esperaba que terminaría convirtiéndose en un referente para el cine de superhéroes y para la cultura popular en general. "The Dark Knight " logró una gran adaptación, según las críticas especializadas, de los cómics de Batman, generando gran expectativa con el universo de DC Comics.

Sin embargo, el estreno de Iron Man el mismo año asentaría las bases de lo que sería el Universo Cinematográfico de Marvel , que llegó a su punto más alto con Avengers: Infinity War este 2018 . DC , por su parte, no ha logrado replicar lo que hizo Nolan con la segunda parte de la trilogía del Caballero de la Noche.

¿Por qué fue tan exitoso ' The Dark Knight' ? Si bien mucho se ha comentado sobre los motivos que hicieron exitosa esta película, en este artículo se tocarán algunos elementos con los que concuerda la mayoría de críticos. Diez años han pasado desde el estreno de esta película y aún sigue siendo parte de la cultura popular en todo el mundo.

Nolan creó un universo real en 'The Dark Knight':

Las películas de superhéroes tienen un pequeño problema, que incluso se siente hoy en día: se ven falsas. Cuando vamos a ver una de estas películas, en todo momento pensamos que es un mundo ficticio, nada es real. A pesar de ser absorbidos por la trama o la acción, el mundo de ciencia ficción o fantasía que nos presentan es eso, algo irreal que no existe.

La crítica especializada, casi sin excepción, coincide en señalar la obra de Nolan como la mejor película de superhéroes que se ha hecho, precisamente porque el británico no la trató como tal, sino como un drama criminal épico y urbano a la vez, donde la lucha entre el bien y el mal se debate en un contexto repleto de grises.

Los personajes interpretados por los actores de la película creían en ese mundo, y los espectadores creyeron que Gótica podría ser un lugar real por un momento. Términos cómo la justicia, la anarquía, el caos, la verdad y muchos otros más fueron constantemente abordados por ellos, donde ninguno era libre de sus propios pecados.

Nolan armó un reparto colosal que contaba con Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Michael Caine (como el mayordomo Alfred) y Morgan Freeman , cuyo personaje, Lucius Fox , ofrecía un gran guiño a la saga de James Bond al ser el inventor de todos los artefactos de los que dispone el multimillonario héroe.

Heath Ledger como el 'Joker':

La cinta, con escenas tan memorables como la montaña de dinero ardiendo, la persecución en el túnel o la explosión en el hospital, se alzó con dos Óscar : mejor montaje de sonido y mejor actor de reparto, para Ledger , que falleció a los 28 años en febrero de 2008 por una sobredosis accidental de fármacos.

Christian Bale , que encarna a Batman en la película, dijo a Efe antes del estreno del filme que Ledger "se roba la película por completo". "Es fantástico, su actuación habla por sí misma, es increíble, algo nunca visto hasta ahora; es una tremenda celebración de su talento", añadió.

Ledger, que asumió el papel del Joker tras las versiones previas de César Romero (1966) y Jack Nicholson (1988) , fue el segundo actor de la historia en conseguir el premio de la Academia de manera póstuma tras Peter Finch, en 1976 , por ' Network' .

El padre de Ledger, Kim , su madre Sally Bell y su hermana, Kate Ledger , recogieron el premio visiblemente emocionados.

Kim Ledger agradeció a la Academia por haber reconocido "el increíble trabajo" que hizo su hijo, en tanto que la madre admitió estar "realmente sobrecogida" por el premio.

"Los dos sabemos cómo creaste ese personaje", dijo Kate Ledger . "Recogemos muy orgullosos este premio en tu nombre", agregó.

El género de superhéroes no ha vuelto a ver una actuación así de impactante, que arrancaba con un espectacular asalto a un banco -una escena con claras referencias a ' Heat' de Michael Mann - donde el personaje hacía gala de su mortífero sentido del humor antes de entonar su ya célebre frase: "¿ Por qué tan serio ?".

Un personaje desatado, anárquico e incontrolable a la par que carismático y amenazador, un terrorista más cercano al Malcolm McDowell de ' A Clockwork Orange' que al propio cómic creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson.

El legado de "The Dark Knight":

El tono serio de " The Dark Knight " llevó a Warner Bros. a probar suerte con propuestas similares que equivocaron realismo y dramatismo con monotonía y aburrimiento, lacras que provocaron el escaso apego a cintas como " Batman vs. Superman: Dawn of Justice " o " Justice League ".

La presión por estar a la altura es tal que incluso las vigentes encarnaciones cinematográficas de Batman y Joker ( Ben Affleck y Jared Leto, respectivamente) corren riesgo de sufrir un nuevo lavado de cara.

De hecho, Joaquin Phoenix ya trabaja en una versión más joven del criminal dentro de un contexto sombrío, mientras que Affleck renunció a dirigir una película centrada en el hombre murciélago, proyecto que pasó a manos de Matt Reeves.

Por ahora se desconoce si Affleck seguirá en la piel del personaje para esa nueva cinta.