Durante 80 años, el ' Caballero de la Noche ' ha sido un símbolo de determinación, valentía y justicia para generaciones de fanáticos, desde que apareció en las páginas de Detective Comics # 27 el 30 de marzo de 1939.

'Batman' continúa dejando su marca en todas las formas de entretenimiento imaginables. Apareciendo en innumerables cómics, animación, televisión, películas, videojuegos, juguetes y otros productos. Es por tal motivo, considerado como el superhéroe más popular de la historia.

Este no estaría completo sin los gadgets más icónicos y, por supuesto, el Batimóvil. Sin embargo, lo que pocos saben son sus inumerables romances. Así como defendía 'Gotham City' de la delincuencia e impartía su peculiar justicia, y pese a que siempre ha sido un tipo duro, en contadas situaciones mostró su lado sentimental.

EL SOLTERO MÁS CODICIADO DE CIUDAD GÓTICA



Un debate que se mantiene hasta ahora es sobre la verdadera identidad secreta del héroe encapotado, ya que parecer ser que 'Bruce Wayne' es la fachada de 'Batman' y no al revés. La imagen de multimillonario, filántropo y playboy sería la cubierta perfecta. ¿Quien se imaginaría a un millonario excéntrico y delicado niño bonito como un frío, calculador justiciero nocturno?

Pero en ambas situaciones, ya sea en su papel de 'Bruce Wayne' o como 'Batman', no ha sido ajeno a involucrarse con una serie de mujeres, muchas de las cuales incluso han terminado por perjudicarlo.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

BATIGALAN



La lista es realmente larga para un superhéroe cuya principal característica es no mostrar sentimiento alguno al momento de luchar por la justicia. Pero parece ser que la reservada personalidad y la frialdad de chico rudo es uno de sus mejores atractivos.

A continuación una lista de los romances del 'soltero más codiciado de Ciudad Gótica':



- Vicky Vale: Personaje introducido en Batman #49 (1948). Vale es una de las periodistas de mayor renombre en 'Ciudad Gótica', quien inició un romance con 'Bruce Wayne' hasta que empezó a sospechar sobre su personalidad oculta. Cobró popularidad debido a la película de 'Batman' (1989), donde fue interpretada por Kim Basinger. Desde entonces empezó a tener apariciones en cómics y videojuegos.



- Julie Madison: Hace su primera aparición en Detective Comics #31(1939). Una actriz empoderada que se jacta de ser la prometida de Bruce.



- Linda Page: Tras la ruptura con 'Julie', toma el rol como interés amoros de 'Bruce Wayne', apareciendo en Batman #5.



- Rachel Caspian: Una de las parejas más importantes en la vida de 'Bruce Wayne' y que quizá no se le da la importancia debida. Incluso el héroe tuvo pensado dejar de ser 'Batman' por esta mujer, quien lo dejó al enterarse que este estuvo involucrado en la muerte de su padre.



- Jezebel Jet: Excéntrica y creída multimillonaria miembro de la 'Black Glove Society', una organización criminal de hombres ricos cuya trama la vemos durante los eventos de 'Batman R.I.P.'.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

- Lorna Shore: Tras años del asesinato de sus padres, el joves 'Bruce Wayne' encontró un momento de paz en la relación con 'Lorna' en Batman Confidential - "Lovers & Madmen". Sin embargo, debió terminar su relación para portejerla de sus enemigos.



- Shondra Kinsolving: Luego de sufrir la rotura de espalda a manos de 'Bane', el héroe encapotado quedaría en los cuidados de 'Shondra' con quien tuvo un breve romance hasta que ella fuera manipulada mentalmente por su hermano.



- Sasha Bordeaux: Una ruda guardaespaldas del excéntrico 'Bruce Wayne' y quizá algo más que una relación de trabajo, incluso luego de descubrir la verdadera identidad de su jefe. Durante los eventos de 'The OMAC Project', es transformada en cyborg, pero 'Batman' igual la besa ya que él no discrimina a la tecnología.



- Vesper Fairchild: Romance breve durante los años 90 pero que temrinó en tragedia al ser asesinada por David Caine, bajo las órdenes de Lex Luthor.



- Silver St. Cloud: Una de las pocas mujeres que ha roto el corazón de 'Batman' y que se convirtió en la favorita de los fans por descubrir por sí misma la verdadera identidad del héroe encapotado.



- Julia Pennyworth: Sí, la hija de su mayordomo 'Alfred'. Batman no respeta a nadie cuando se trata de amor.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

Las villanas también...



- Natalia Knight: Apareció en Batman #363 (1983). Conocida como Nocturna, esta era una experimentada criminal cuya piel se tornó blanca como la de un vampiro debido a un error experimental.



- Pamela Isley: La científica y amante de las plantas que se convertiría en 'Poison Ivy', una de las peores villanas que 'Batman' tuvo que enfrentar, ya sea por sus poderes con las plantas como por su irresistible encanto, tal como ocurrió en Batman & Poison Ivy: Cast Shadows, en la que nuestro héroe le llena de pétalos la celda a Pamela como un gesto muy romántico.



- Harleen Quinzel: 'Harley Quinn' es una de las villanas más populares de DC Comics y pareja del 'Joker', hasta que logra rehabilitarse de su locura. Entonces empieza a ver a 'Batman' con otros ojos en 'Batman The Animated Series: Season 2: Harley's Holiday'. Sí, Batman no respeta ni a su archienemigo.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

Amor en el trabajo de justiciero también...



- Zatanna: Un idilio que muchos quisimos que funcionase por la química entre ambos. Como compañeros de batalla 'Zatanna' fue la pareja perfecta compartiendo momentos tiernos y divertidos. A todo esto se suma el hecho de que el padre de 'Zatanna' fue maestro de 'Batman' en escapismo.



- Diana Prince: La 'Mujer Maravilla' y batman han compartido insinuaciones y hasta han salido juntos un par de veces, específicamente en 'Justice League of America #74', y en 'Justice League Animated Series'. Uno de los coqueteos más obvios aparecieron en esa rara trama en la que toda la Justice League son niños.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)



- Black Canary: Lo siento pero antes de 'Green Arrow' fue 'Batman'. Esta es una de las relaciones mas apasionadas y carnales, ya que mantener relaciones sexuales mientras un par de maleantes mueren incinerados a sus espaldas (Brave and the Bold Vol. 1 #166) no es precisamente mantener encendida la llama.



- Barbara Gordón: Como ya ha quedado demostrado, para Batman todo se vale en la guerra y el amor. Es por esto que no lo pensó dos veces y tuvo relaciones sexuales con su compañera 'Batgirl' en el techo de un edificio, la mismísima hija del comisionado Gordon, tal como lo vimos en la película animada de 'La Broma Asesina', o el breve romance en 'Thrillkiller #2'.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

Y la lista podría continuar...



- Andrea Beaumont: (Batman: Mask of the Phantasm)

- Annie: (Batman: The Return of Bruce Wayne #2)

- April Clarkson: (Batman: Gotham After Midnight #8)

- Bekka: (Superman/Batman #41)

- Birgit Eisenmann: (Batman: Legends of the Dark Knight #25)

- Charlotte Rivers: (Detective Comics #2)

- Cheetah: (Justice League: Season 1: Injustice for All)

- Kathy Kane (Batman #682)

- Lilanne Stern (World's Finest Comics #313)

- Marissa, Madame Zodiac (World's Finest Comics #288)

- Natalya Trusevich (Batman: The Dark Knight #10)

- Yumiko (World's Finest Comics #290)

- Lois Lane: Sí, la mismísima novia de 'Superman' (Superman's Girl Friend Lois Lane #89)

MENCIONES ESPECIALES



Hacemos un alto a la larga lista para mencionar a dos personajes que han marcado la vida del 'Caballero de la Noche' por dos motivos muy especiales e inmensamente importantes: La paternidad y el matrimonio.

Thalia Al Ghul



La hija de 'Ra's Al Ghul', es la villana que se ha mantenido como uno de los principales objetivos amorosos de 'Batman', al punto de engendrar con ella a su único hijo, Damian Wayne, quien luego se convertiría en el nuevo y brutal 'Robin'.

Lamentablemente, 'Thalia' está tan obsesionada con la misión de su padre, que poco le importa el amor, incluso por su hijo. Con una moral y objetivos que la distancias completamente de 'Batman'. Una lástima para 'Batsy'.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

YO NO NACÍ PARA AMAR, NADIE NACIÓ PARA MI



Selina Kyle



Por fin un amor que merece el 'Caballero de la Noche'. El complemento perfecto de 'Batman' fue para muchos 'Catwoman'. Ambos luchan contra el crimen con estilo propio, ambos con un sentido de justicia algo peculiar, ambos con los reflejos y la letalidad superiores, ambos nocturnos y hasta ambos visten de negro.

Sus mismas personalidades eran un complemento perfecto y no fue por las puras que protagonizaran uno de los besos más icónicos de la historia de cómic. Es por eso que los nuevos guionistas decidieron lo que parecía impensable para muchos pero que resultó en lo más lógico. Nuestro héroe al fin decidió dejar de ser el soltero codiciado y le propuso matrimonio a 'Selina'.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

Los preparativos estaban hechos, la boda tenía fecha y hasta las invitaciones se habían enviado, pero qué estábamos esperando, es 'Batman', él existe gracias a la tragedia, eso lo motiva, lo hace quien es. Él no puede ser feliz, él es el 'Caballero de la Noche' y parece que estará condenado a esa interminable lucha contra el crimen. Y por eso 'Selina' decide plantarlo en el altar.

¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics) ¿El soltero más codiciado de Ciudad Gótica? Estas son todas las relaciones ha tenido 'Batman'. (DC Comics)

Con información de Vix, DC Comics, Batpedia.