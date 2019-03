Batman: historia y origen del Caballero de la noche de DC Comics

Batman es un personaje que se ha ganado un espacio en la cultura popular del mundo. Son escasas las personas que no lo conocen, ya que desde hace más de 80 años que su historia sigue reinventándose e inspirando otros productos de ficción, apareciendo en libros, revistas, películas, en la televisión y en otros muchos espacios de entretenimiento.

DC Comics es la propietaria de este personaje que crearon Bob Kane y Bill Finger, y a pesar de las numerosas crisis, universos e historias alternativas que han nacido durante su existencia, la esencia de Batman sigue siendo la misma: un justiciero con un traje negro basado en un murciélago, que sale por las noches para luchar contra el crimen.



Al igual que sus acciones, su origen no ha sido casi alterado en todas sus versiones, siendo también la historia más conocida por todos los fanáticos del personaje: Bruce Wayne era un niño de una familia adinerada, que salió con sus padres al cine sin saber que sería la última noche que los tres estarían juntos.

Cuando se dirigían a casa del Teatro Monarca, un delincuente los apuntó con una pistola, exigiendo el collar de Martha Wayne. Thomas, el padre de Bruce, se negó a entregárselo, así que el ladrón les disparó a ambos causando heridas mortales, dejando al niño traumatizado de por vida por la muerte de sus padres.

Después de eso, él heredaría toda su fortuna y compañías, sobreviviendo bajo el cuidado de Alfred Pennyworth, su leal mayordomo. Bruce entonces se prometió a sí mismo erradicar el mal de su ciudad, el mismo que le quitó a sus padres. Para hacer esto, viajó por todo el mundo entrenándose hasta desarrollar numerosas habilidades para combatir el crimen y estudiando en las mejores universidades del planeta.

¿Cómo nació Batman?

El concepto original del personaje fue creado por Bob Kane al inspirarse en Sherlock Holmes, Zorro y un borrador de una máquina voladora con alas de murciélago de Leonardo Da Vinci. Luego de eso, Bill Finger se unió a su trabajo para desarrollarlo más, escribiendo así el primer guión mientras que Kane dibujaba.

Y fue así como en mayo de 1939, originalmente llamado "The Bat-Man", se publicó por primera vez la aparición del personaje en el Número 27 de "Detective Comics Vol 1", una antología que presentaba diferentes detectives, tanto en forma de civiles como de superhéroes.

En este primer número, Bruce Wayne y el comisionado Gordon se encuentran conversando sobre un tal "Bat-Man" que lo intriga, cuando llaman al segundo para revisar una escena del crimen. Después de que ambos se separen, el mismísimo "Bat-Man" aparece para resolver el problema, para luego desaparecer entre las sombras. Al final, se revela que él es en realidad Bruce Wayne, comenzando así el legado del 'Hombre Murciélago'.

¿Cuál es la historia de Batman?

Si bien muchos indican que el nacimiento de Batman sucedió al momento de que sus padres fueron asesinados, el manto fue creado por Bruce Wayne luego de sus años de estudio y entrenamiento. Él se sentía incompleto, a pesar de tener todo para poder combatir el crimen.

Fue una noche, sentado en su mansión, cuando recordó su miedo a los murciélagos al ver uno chocar contra su ventana. Su inspiración lo llevó a crear un traje basado en este animal con tecnología experimental, y salió por Gotham City en las noches a luchar contra el crimen.

Poco a poco, el superhéroe se convirtió en una leyenda viva de su ciudad, eliminando a los pequeños asaltantes por no poder hacer nada para enfrentarlo. Sin embargo, su aparición también llevó a otros criminales más peligrosos a tomar el liderazgo de la ciudad, contaminando a la misma con mafias y corrupción en los órganos gubernamentales.

Así aparecieron personajes como Catwoman, el Dr. Hugo Strange, Monster Men y el Joker. Este último se consagró como el eterno enemigo del 'Hombre Murciélago', teniendo más de un enfrentamiento en todas sus versiones y convirtiéndose sin duda en el villano más popular de DC Comics.

Pero no todos son enemigos de Batman. El personaje también es reconocido por fundar la "Liga de la Justicia" junto a otros grandes personalidades de DC Comics como Superman, The Flash, Aquaman y la Mujer Maravilla, the "Outsiders" y entrenar a los diferentes Robin, su fiel discípulo.