DC Comics apuesta ahora por los zombies en una nueva serie titulada 'DCeased', en la que enfrentará a sus populares superhéroes con un mar de muertos vivientes que incluye también a algunos emblemáticos villanos.

La historia está encabezada por el escritor Tom Taylor ('Injustice'), junto a los los artistas Trevor Hairsine, Stefan Gaudiano, James Harren y Rain Beredo. La serie constará de seis números y empezará a publicarse desde el 1 de mayo.

"La idea originó con el editor Ben Abernathy. Él tenía la idea de hacer una historia de horror/zombie en DC y me preguntó si quería estar involucrado. Al momento estaba muy ocupado, pero durante los siguientes días, mi mente estaba acelerada. No podía dejar de pensar en las nuevas y terribles formas de torturar a mis héroes favoritos en formas que hacían que 'Injustice' se vieran tranquilas a comparación", refirió Taylor a IGN US.

Esta historia retorcida toma lugar fuera de la continuidad de DC, motivo que le da carta blanca a Taylor para que diera rienda suelta a su imaginación y haga lo que quiera.

"Aunque los personajes son algunos que todos conocen muy bien, esto es algo muy propio. Las apuestas son reales. Podemos contar una historia sin frenarnos. Nadie a quien amas está a salvo. Incluso los iconos pueden caer", agregó Taylor, en referencia a los héroes favoritos de todos.

'Batman' se enfrentará a un apocalipsis zombie en nueva saga de cómics: 'DCeased'. (IGN/DC Comics) 'Batman' se enfrentará a un apocalipsis zombie en nueva saga de cómics: 'DCeased'. (IGN/DC Comics)

HISTORIA



Un virus tecno-orgánico infecta las redes del mundo y contagia a unas 600 millones de personas a través de cualquier cosa con una pantalla. Esta pandemia es inicialmente propiciada por 'Darkseid'.

El infectado, en un intento desesperado por arrancar el virus de su cuerpo se lastima a si mismo y se convierte en una suerte de zombie violento y furiosos.

'Batman' tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo invisible que afecta a la mente, el principal poder del héroe encapotado, y que podría conertirse en su mayor debilidad.

