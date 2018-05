'Avengers: Infinity War': Conoce a 'Thanos' y su triste origen en el universo [FOTOS]

El fenómeno en el que se ha convertido la película ' Avengers: Infinity War ' y su multitudinario estreno, ha propiciado muchas interrogantes. Una de ellas es sobre el origen y la razón del aspecto de ' Thanos ', el poderoso titán loco que posee el 'Guantelete del Infinito'.

Este personaje logró llamar la atención de los fans que acudieron a ver la cinta de Marvel, ya que después de tantos cameos y escenas poscréditos, por fin hizo su aparición, convirtiendo a los espectadores en testigos de su gran poder.

UNA INFANCIA TORMENTOSA



'Thanos' es la creación del guionista y dibujante Jim Starlin, junto a Mike Friedrich. Este personaje hizo su primera aparición en el 'Iron Man' Vol.1 #55 en febrero de 1973, y desde entonces tuvo apariciones esporádicas en los cómics, hasta tener el protagonismo principal en la saga del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

'Thanos' pertenece a una raza extraterrestre llamada los 'Eternals', que habitan Titán, una de las lunas de Saturno. Los 'Eternals' son la creación de unos seres divinos conocidos como los 'Celestials', quienes se dedicaban a realizar experimentos genéticos evolutivos en distintos planetas del espacio.

Junto a los 'Eternals' también fueron creados los 'Deviants', una raza compañera pero con características distintas a sus hermanos. Donde los 'Eternals' eran generalmente atractivos y pacíficos, mientras que los 'Deviants' eran horribles y belicosos.

'Thanos' cuando se encuentra con su yo del futuro, y descubre y descubre el que iba a ser su verdadero nombre. (Marvel Comics) 'Thanos' cuando se encuentra con su yo del futuro, y descubre y descubre el que iba a ser su verdadero nombre. (Marvel Comics)

Pese a que 'Thanos' es hijo de padres 'Eternals': 'A'lars' y 'Sui-San', su cuerpo alberga el gen 'Deviant'. Razón por la cual su piel es diferente a la de los de su raza, que son más parecidos a humanos.

La apariencia de 'Thanos' y su peculiar barbilla, fue motivo de burla y rechazo durante su infancia, siendo rechazado desde niño. Su cuerpo fue torcido y modificado cibernéticamente a lo largo de miles de años, hecho que lo convirtió en un ser muy poderoso.

Este rechazo lo sufrió incluso desde que nació, su nombre original: Dione, le fue cambiado por su madre, cuando esta vio el asesino en el que se convertiría. Así pues, usó una palabra derivada de la palabra griega 'Thánatos', que significa muerte.

'Sui-San', madre de 'Thanos', decidió este nombre por sobre el que ya estaba previsto, devido a que vio en sus ojos al asesino en el que se convertiría. (Marvel Comics) 'Sui-San', madre de 'Thanos', decidió este nombre por sobre el que ya estaba previsto, devido a que vio en sus ojos al asesino en el que se convertiría. (Marvel Comics)

INFLUENCIA DE DC COMICS



No es una coincidencia que la apariencia de 'Thanos' sea muy similar a la de otro poderoso ser creado para los cómics. Se trata de 'Darkseid', uno de los principales villanos de la 'Liga de la Justicia' de DC Comics.

Fue el mismo Jim Starlin quien confirmó haberse inspirado en 'Darkseid' de los comics New Gods de Jack Kirby cuando creó a Thanos en 1973. Y las similitudes en aspecto son más que obvias.

'Thanos' en su primera aparición en el Iron Man Vol.1 #55 y la portada de 'New Gods' con la aparición de 'Darkseid', de DC comics. (Marvel Comics/ DC Comics) 'Thanos' en su primera aparición en el Iron Man Vol.1 #55 y la portada de 'New Gods' con la aparición de 'Darkseid', de DC comics. (Marvel Comics/ DC Comics)

Sin embargo, fue también Starlin quien reveló que originalmente estuvo más inspirado en otro New God: "Piensas que Thanos fue inspirado por Darkseid, pero ese no fue el caso cuando lo mostré. En mis primeros dibujos de Thanos, si se parecía a alguien, era a Metron. Tenía todos estos diferentes dioses y cosas que quería hacer, que se convirtió en Thanos y los Titans. Roy tomó un vistazo al tipo en la silla parecida a Metron y dijo: '¡Hazlo más fuerte! Si vas a robar uno de los New Gods, por lo menos copia a Darkseid, el que es el bueno!'", reveló.

'Thanos' en una de sus apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, junto a 'Metron', de los 'New Gods' de DC Comics. (Marvel Comics/DC Comics) 'Thanos' en una de sus apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, junto a 'Metron', de los 'New Gods' de DC Comics. (Marvel Comics/DC Comics)

El resto se volvió historia, y ahora disfrutamos de uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel, que cobró nueva fama con el estreno de la saga de películas de los 'Avengers'.

- Con información de IGN, VIX, Marvel Comics