“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos a todos) fue un evento viral en Facebook que se dio el pasado 20 de septiembre del 2019 en la base militar ‘secreta’ de los Estados Unidos. El objetivo era descubrir y liberar a todos los alienígenas que supuestamente el lugar albergaba de forma ilegal.

Matty Roberts, el creador de este famoso acontecimiento, comentó en una entrevista que solo lo había hecho por diversión y que no había esperado que más de 2 millones de personas respondieran a su evento. Por su parte, las autoridades del lugar advirtieron que invadir le propiedad del estado es un delito, así que no se contendrían con los que intenten cumplir el objetivo del evento.

El día pasó y poco menos de 100 personas asistieron al evento en una zona cercana a la base militar, pero más por una broma en conjunto que por una verdadera invasión. Sin embargo, esta no es la primera vez que algo así sucede, ni en la realidad ni en los productos de entretenimiento como el cine o la televisión.

En los cómics este tema tampoco ha sido ignorado, ya que las teorías de conspiración han inspirado a muchos desde que se reconoció su existencia en 1950. Entre ellos, Marvel Comics también puso su granito de arena e hizo lo propio con Hulk invadiendo el Área 51 y descubriendo una conspiración alienígena.

"The Incredible Hulk" #21 de 1999 fue parte de un gran evento de Marvel llamado "Maximun Security", cuya sinopsis es la siguiente: "¿Hay una conspiración alienígena en la Tierra? ¡Eso es lo que Joe Fixit quiere saber, por lo que invade el Área 51! ¡El gran hombre gris quiere respuestas, pero lo que descubre te sorprenderá!".

"The Incredible Hulk" #21 (Foto: Marvel Comics)

El cómic en sí trata de cómo Hulk, que en este caso es Joe Fixit y no Bruce Banner, intenta ingresar al Área 51 descubriendo que es más difícil de lo que pensaba, aunque como es Hulk logra entrar de todas maneras.

Cuando ingresa a la fuerza, conoce un Alien que le revela que estaba esperando a que alguien rompa las barreras de la base militar para recuperar un pedazo de su tecnología que su raza había perdido hace cientos de años.

Es más que obvio señalar que este cómic y el evento en Facebook no tienen ninguna relación, pero es curioso ver como las teorías de conspiración alrededor del Área 51 han inspirado a creadores de contenido de entretenimiento y eventos o festivales que unan a las personas que compartan los mismos intereses que ellos.

También es interesante cómo estas historias seguirán reinventándose a futuro, como ha sucedido en los últimos cómics de "Immortal Hulk" #22, donde esta vez Hulk vuelve al Área 51 como Bruce Banner junto a su equipo para vengar la muerte de Sasquatch.

“Shadow Base tiene un objetivo: detener a los monstruos, las fuerzas del caos y dar su poder a los hombres de la ley. Pero los monstruos tienen sus propios objetivos y ahora también están trabajando juntos. Rick Jones recuerda todo… y no te gustará cuando se enoje”, reza la sinopsis oficial de este cómic lanzado el 7 de agosto del 2019.