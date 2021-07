Tal parece que la actriz de Hollywood Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez y espera al primer hijo de su matrimonio con Colin Jost, aunque la pareja intenta mantener esta feliz noticia en secreto. La actriz está por estrenar ‘Black Widow’.

Los rumores aumentan porque la protagonista de “Historia de un matrimonio” solo había estado apareciendo en entrevistas de forma remota para “Black Widow”, la producción de Disney Plus, pero la protagonista no ha acudido a los eventos que ha organizado Disney de “Black Widow” en Nueva York, Los Ángeles y Londres, pese a que se estrenará el 9 de julio en Estados Unidos.

Page Six citó a varias fuentes anónimas presuntamente cercanas a la famosa pareja que confirman que Scarlett está embarazada y que ella y Colin están “encantados”. Precisamente, aunque todas las miradas están puestas sobre la artista, todos quieren saber más sobre quién es el padre de su segundo bebé.

¿QUIÉN ES COLIN JOST?

Colin Jost es un comediante, actor y guionista estadounidense de 39 años, que estudio en la Universidad de Harvard. Ha sido guionista para “Saturday Night Live” desde 2005 y copresentador del segmento del programa “Weekend Update” desde 2014.

Precisamente, Colin se conoció con la famosa actriz en el set de televisión del show “Saturday Night” en 2006, cuando ella fue la anfitriona del programa. Sin embargo, comenzaron su romance en 2017, meses después de que la protagonista de “Historia de un matrimonio” se divorciara del periodista francés Romain Dauriac, con quien tiene una hija de 7 años.

Posteriormente, en mayo de 2019, el publicista de la actriz informó a The Associated Press que ella y Colin se habían comprometido. Y en octubre del año pasado la organización Meals on Wheels America informó que la protagonista de “Lucy” y el comediante se casaron en una secreta e íntima ceremonia, en octubre del 2020.

Colin Jost no solo se dedica a la comedia. Si bien ha trabajado en diversas producciones cinematográficas y programas televisivos, como actor y guionista, también ha salido en portadas de libros, pues también es escritor. Su último libro publicado es “A Very Punchable Face: A Memoir”. Sus otros trabajos literarios han sido publicados en las revistas The New Yorker, Radar, The Huffington Post, The New York Times y Staten Island Advance.