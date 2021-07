La temporada cuatro de “Cobra Kai” apunta a ser aún más violenta con la llegada de Terry Silver y es que Karate Kid Part III, donde la trama es la venganza, será la inspiración de esta nueva entrega.

Los creadores de “Cobra Kai”, Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Schlossberg explicaron por qué “Karate Kid III”, a pesar de ser la película menos taquillera de la franquicia de Karate Kid, todavía los inspira y será parte de trama de la temporada 4 de la serie.

“Karate Kid Part III” fue estrenada en 1989 y trata de la venganza del Sensei “John Kreese” contra “Daniel” y del “Sr. Miyagi”, luego de que perdiera a todos sus alumnos por su conducta abusiva en el torneo anterior. Para su plan de restablecer Cobra Kai, llama a “Silver”.

Los cineastas de ese entonces reconocieron que, en realidad, no querían hacer la tercera entrega y que a los actores no les emocionada. Aún así, los creadores de “Cobra Kai” no sabían que la secuela se consideraba menos, pues eran pequeños.

Terry Silver fue uno de los villanos de "The Karate Kid Part III" y podría regresar en "Cobra Kai" como el padre de Miguel (Foto: Columbia Pictures)

Heald, Hurwitz y Schlossberg dijeron que como niños espectadores les gustó, pero reconocieron que ahora entienden por qué Ralph Macchio, Pat Morita y Martin Kove, y mucho menos el guionista Robert Mark Kamen y el director John G. Avildsen, no estaban emocionados de hacer una tercera parte. Sin embargo, resaltan que tiene mucho para aportar en “Cobra Kai”.

“Nosotros éramos solo niños en casa viendo la tercera parte y tomándonos todo muy en serio porque todavía no teníamos la edad suficiente para decir: ‘Oh, ¿esto es un poco descabellado?’”, dijo Schlossberg. “Creo que nuestra primera impresión de la película es legítima. Sentimos que esto es una continuación de estos personajes “, añadió.

La gente estaba esperando una próxima entrega o saber más sobre “Karate Kid” y, por eso, es válido que la serie “Cobra Kai” incluya a personajes de la historia original.

“Para crédito de John Avildsen (director de Karate Kid), Bill Conti (compositor musical) y Thomas Ian Griffith (Silver), hay muchas cosas en la película que son realmente divertidas y hacen que tu sangre bombee”, dijo Schlossberg.

“Creo que definitivamente hay escenas que son divertidas volver a ver. Así que no es: ‘Oh, Dios mío, olvidémonos de eso y dejémoslo a un lado’. Hay cosas que nos encantan y es emocionante volver a profundizar en eso”, añadió.

¿QUIÉN ES TERRY SILVER?

Karate Kid Part III tuvo como su principal villano a “Terry Silver”, interpretado por Thomas Ian Griffith. Se trata de un millonario empresario y viejo amigo de la guerra de Vietnam de “John Kreese” (Kove) que lo ayudó a planear la venganza contra “Daniel” (Ralph Macchio) y el “señor Miyagi”.

“Johnny Lawrence” (William Zabka) escucha por primera vez el nombre de “Silver” en “Cobra Kai” Temporada 1, cuando se entera de que las acciones de “Silver” hicieron que el dojo fuera excluido del Torneo de Karate All-Valley.

“Daniel LaRusso” -en la temporada 2 de “Cobra Kai”- les contó a sus estudiantes de Miyagi-Do que entrenó durante un tiempo con Silver. El despiadado joven “Silver” apareció en un flashback en la temporada 3.

La idea de su regreso en la cuarta temporada es que vuelva a tomar las riendas del dojo para poder romper la mala racha que ha tenido en los torneos frente a “LaRusso” y su equipo. Esto quiere decir que podría repetirse la historia y tomar venganza por lo que pasó cuando el “Señor Miyagi” y “Daniel” le ganaron en el lejano 1998.