Hoy en día todos estamos prendidos con “Luis Miguel, la serie”, enterándonos detalles de la vida de “El Sol de México”. Aunque aún hay muchos pasajes desconocidos y misteriosos, la encargada de hacer revelaciones sobre El Sol y quien de seguro conoce más detalles es Claudia de Icaza, una periodista y escritora, que en 1994 lanzó una biografía no autorizada del intérprete titulada “Luis Miguel, el gran solitario” y que debió enfrentar todo una batalla legal por ello. Esta es la historia.

A Luis Miguel le molestó, y demasiado, que publicará un libro sobre su vida, por lo que la demandó, nada menos, que por 7 millones de dólares. La querella duró tres años hasta que una resolución que favoreció a Claudia de Icaza. El éxito de su publicación fue tan grande que en el 2018 volvió a reeditar la biografía, esto también como consecuencia del lanzamiento de Luis Miguel, la serie, a través de Netflix.

De Icaza contó en un programa que, cuando el intérprete de “Fría como el Viento” empezaba su carrera, ella tuvo la oportunidad de entrevistarlo en su penthouse y que habían hablado de sus padres, Luisito Rey y Marcela Basteri. En ese momento decidió escribir su biografía. Para ello, además contó con los testimonios de personas muy cercanas al famoso cantante.





Reportes del juicio de Luis Miguel contra Claudia de Icaza.

La periodista, en una participación en el programa Hoy, contó cómo enfrentó la demanda que interpuso “El Sol de México”. “Fue muy difícil enfrentar a Luis Miguel, la única vez que nos reunimos en un juzgado, ahí fue donde me di cuenta que, más que otra cosa, era: vamos a agarrarnos una estúpida y luego la soltamos. Cualquiera pudo haber hecho el libro de Luis Miguel, pero no cualquiera se hubiera defendido de ese ejército de abogados que me mandó (…), no tenía miedo, pero sí mi situación de vida era muy difícil”, reveló.

Claudia de Icaza también aclaró que, aunque ganó la demanda, Luis Miguel no le pagó los 7 millones de dólares como todos piensan, pues eso no estaba establecido en el juicio: “no me pagó, me demandó por 7 millones de dólares, que me pareció una jalada, dime en pesos porque estamos en México. A mí me valía gorro que fueran 7 millones, pero la gente piensa porque yo gané, él me pagó y la gente no sabe lo terrible que es ese estigma de que le gané el juicio, me hice rica, oportunista”.

¿CLAUDIA DE ICAZA HABLÓ CON LA ABUELA DE LUIS MIGUEL?

En la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se mantiene la polémica con su abuela Matilde, madre de su padre Luis Rey. Ella lucha contra el cantante por ver y tener la custodia de su nieto menor Sergio Basteri, por quien dice canta como los ángeles.

Durante los últimos episodios de la serie, la abuela Matilde Sánchez amenaza al artista con haber tenido contacto con la periodista “Cynthia Casas”, en referencia con Claudia de Icaza.

“Yo nunca entrevisté a la abuela de Luis Miguel, nunca la conocí. Yo me imagino que su abuela supo de mí cuando yo saqué el libro y cuando vino la demanda y no cuadra, como no han cuadrado las fechas cuando pone de Michelle, que ahí es importante porque todos queríamos saber cómo fue esa historia con Michelle”, dijo, de manera tajante, la periodista y escritora.