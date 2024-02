El sueño de la inmigración se presenta como una fantasía para muchos, esa esperanza que promete el éxito. Pero a medida que la realidad avanza, más obstáculos salen por el camino que pueden desilusionar a muchos. Es un proceso de vida o muerte para muchos. Eso tuvo en mente el director, Matteo Garrone, al dirigir “Yo, Capitán”.

Seydou y Moussa son dos jóvenes en Senegal que tienen un sueño, desean migrar a Europa para encontrar éxito como cantantes. Sus padres no aprueban ello, viendo la idea peligrosa; pero ellos están listos a enfrentarse a cualquier cosa. Aún si eso conlleva cruzar un árido desierto, la mafia libia, y el peligroso mar Mediterráneo.









Garrone no quiso irse con tapujos; no deseó mostrar una historia edulcorada de un tema tan tópico como lo es la inmigración africana a Europa. Un dilema que abruma diariamente las noticias europeas, y no presenta soluciones rápidas. Garrone sabía que habría sido iluso presentar una historia heroica sin pocos obstáculos; sabiendo el gran números de fallecidos que forman parte de ese camino que es la migración hacia Europa.









Pero eso no significa que quiera abandonar por completo el sentimiento esperanzador de los protagonistas. Con unos planos reminiscentes de una epopeya épica, y dos protagonistas dando lo mejor de sí mismos, ayuda a que la película no llegue a ahogarse en dramatismos.

El único dilema es que, aunque muchos aseguraban que la película usaría elementos de realismo mágico en su producción, no se llegó a aprovechar tanto esta táctica. Habría sido más emocionante para la cinta si hubiera adaptado para la completa filmación un estilo más onírico, balanceando entre el sueño y la realidad.

Aún así, una selección ideal para la categoría de Mejor Película Internacional. La Sociedad de la Nieve encontró competencia.





FICHA

Título: Yo, Capitán (Idioma original: “ Io capitano ”)

(Idioma original: “ ”) Director: Matteo Garrone

Matteo Garrone Año: 2023

2023 País: Italia

Italia Elenco: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane, Hichem Yacoubi.

Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane, Hichem Yacoubi. Género: Drama





“Yo, Capitán” se puede ver exclusivamente en cines.





