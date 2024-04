Una de las películas peruanas más esperadas de este año es Yana-Wara, dirigida por Óscar y Tito Catacora (siendo la obra póstuma de Óscar, quien falleció en 2021). Filmada en blanco y negro y en lengua aimara, el largometraje ha llamado la atención por retratar, incluso con elementos fantasiosos, una triste realidad que sobrevive en la sociedad peruana.

En Yana-Wara iniciamos oyendo las palabras de don Evaristo (Cecilio Quispe), quien ha sido llevado ante la justicia comunal por haber asesinado a su nieta de 13 años, Yana-Wara (Luz Diana Mamani). Desesperado, el hombre explica la razón de su acto, llevándonos a entender la vida de la niña con mayor complejidad y entendiendo que la muchacha fue marcada por la tragedia desde su nacimiento.





El cineasta puneño Óscar Catacora (1987-2021) destacó con su primer largometraje, "Wiñaypacha". Cuando filmaba su segunda película, "Yana-Wara", falleció súbitamente por una peritonitis. Tenía 34 años. (Foto: FCL/Nancy Chappell)





Huérfana y muda, y en un mundo especialmente cruel e injusto con ella, Yana-Wara encuentra un refugio en el cariño de su abuelo. Don Evaristo buscará una manera para salvarla, una vez que ella es víctima de violencia sexual.

En la película se fusionan dos géneros: el drama y lo sobrenatural. Aunque la intención de los directores es presentarnos una historia sobre demonios y lo paranormal, no se puede evitar el subtrama, una crítica inteligente a la situación de muchas niñas en nuestra sociedad. La falta de recursos lleva a que muchas de ellas no desarrollen su completo potencial. Abusadas e ignoradas por el sistema educativo y una sociedad con prejuicios, no son pocas las que acaban en paupérrimas condiciones. Si ya de por sí la falta de recursos socioeconómicos limita mucho el potencial de las personas, el factor de género suma mayores dificultades.





Oscar y Tito Catacora. (Foto: @Guarango Cine y Video/Facebook)





En la cinta el espectador llega a simpatizar con Yana-Wara y el corazón ansía que encuentre bienestar, pero pronto nos daremos cuenta de que quizás lo mejor es que halle paz de distinta forma.

Aunque la trama es sobresaliente, los elementos sobrenaturales también llegan a enriquecer la cinta ayudando a internarnos en este mundo de duendes y demonios. Y el uso metatextual no se limita meramente a la narrativa presente en el guion. El uso de blanco y negro suma a expandir la atmósfera de cada escena, retratando el terror puro.





Cecilio Quispe y Luz Diana Mamani en "Yana Wara". (Foto:Cine Aymara Studios)





“Es una propuesta artística, pero obedece a ciertos criterios que asumimos. Sería arriesgado, pero lo vimos conveniente porque la historia que abordamos es un mundo tenebroso, con espíritus. Además, también queríamos que la historia tuviera una correlación con el sufrimiento de la niña. A color no habría dado el mismo efecto, ya que el color tiende a distraer”, explica a Perú21 Tito Catacora.









Con una destacada participación en el Festival de Cine de Lima 2023 (formó parte de la competencia oficial en la categoría Ficción), Yana-Wara es una película que le suma mucho al cine peruano. Además de presentarnos una emocionante trama de misterio, también nos trae una fuerte crítica que el país todavía se niega a considerar.





DATOS

El rodaje de Yana-Wara se realizó en escenarios naturales de la provincia de Conduriri, en Puno, a más de 4,000 metros de altura.

La directora de arte de la cinta es Hilaria Catacora, madre del fallecido cineasta Óscar Catacora.

El largometraje se realizó gracias al apoyo del Concurso de Proyectos de Largometraje de Ficción en Lenguas Originarias, organizado por el Ministerio de Cultura.





