Millones de fanáticos de los X-Men están más felices que nunca.Se estrenó el tan esperado tráiler de 'X-Men Dark Phoenix' en todo el mundo. 'Jean Gray' (Sophie Turner) será la protagonista de unas de las sagas mutantes más grandes de todos los tiempos.



Como se recuerda, los fanáticos tenían miles de dudas de la continuación del proyecto 'X-Men Dark Phoenix' tras la compra de FOX por parte de Disney. El desarrollo de la película siguió su curso normal y ahora todos pueden disfrutar de las primeras imágenes de 'Jean Gray' convertida en la terrible 'Dark Phoenix'.



El tráiler fue mostrado en exclusiva en el programa The Late Show que presenta James Corden. Sophie Turner, fue la invitada especial para presentar al mundo el tan esperado avance.

LA TRAMA.

​ En Dark Phoenix, los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de los suyos, 'Jean Grey'. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no sólo la hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener. Con Jean haciendo girar en espiral nuestro control, y lastimando a los que más ama, comienza a desenredar el mismo tejido que mantiene unidos a los X-Men. Ahora, con esta familia desintegrándose, deben encontrar la manera de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia.

EL CÓMIC

La saga de Dark Phoenix se presentó al público en enero de 1980. En dicho cómic, los X-Men enfrentaron a uno de los entes más poderosos algún mutante. La historia está centrada en la transformación de Jean Grey en Fénix y luego en Fénix Oscura.



El guión de una de la obras más resaltantes de los cómics estuvo a cargo de: (s) Chris Claremont (Guionista), John Byrne (Dibujante), Terry Austin (Entintador) y Glynis Wein (Colorista).



'X-Men Dark Phoenix' cuenta con la participación de James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y el debut como hija del átomo de Jessica Chastain. La esperada película llegará a los cines norteamericanos el 14 de febrero.