X-Men: ¿cuándo aparecerán exactamente los mutantes en el MCU junto a los Vengadores?

Muchos fans de Marvel se alegraron por la última compra que realizó Disney con 21th Century Fox. Luego de varios años separados, los X-Men vuelven a la compañía que los vio nacer y se espera con ansias su inclusión al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y su encuentro con los Vengadores.

No obstante, estos personajes deberán esperar algún tiempo más para que se realice algún cruce entre los héroes que todos conocemos. Más allá de un poder adquisitivo, se trata más bien de esperar el tiempo adecuado, así lo reportó The Hollywood Reporter.

Ellos aseguran que Kevin Feige tiene un guion listo para los nuevos personajes que vienen de esta unión, pero las cosas no son tan fáciles como parecen. La adquisición de Deadpool, los 4 Fantásticos y los X-Men tienen más ramificaciones que se tienen que resolver antes de comenzar alguna producción con ellos.

Al menos con Ryan Reynolds y el "Mercenario Bocazas" no hay mucho problema al ser un personaje relativamente nuevo, pero los X-Men tienen un pasado que posiciona a la franquicia a principios de los 2000, así que Lauren Shuler Donner, la principal productora de todas las películas de Fox sobre los Mutantes, espera conseguir un trato para recibir los créditos de productora ejecutiva para la franquicia, esté o no involucrada en el proceso.

Simon Kinberg es otro de los nombres que se esperan tener algún tipo de acuerdo con la compañía y, por si fuera poco, la compra también puso a disposición de Disney dos películas de los X-Men que aún no se estrenan: "Dark Phoenix" y "New Mutants". Mientras la primera parece que saldrá sin problemas en el cine, la segunda lleva años retrasándose y sus seguidores pierden la esperanza con cada día que pasa.

Pero no todos son problemas. Considerando que el MCU de Marvel Studios será un "papel en blanco" luego de "Avengers: Endgame", la compañía planea revelar sus planes futuros después del estreno de "Spider-Man: Far From Home", la misma que dará inicio a la Fase 4 y presentará a nuevos héroes para defender la Tierra.

Hasta que se resuelvan todos estos problemas, lo más pronto que se espera que Disney presente sus proyectos para los X-Men o los 4 Fantásticos, será para el 2021 si no es después. De momento, solo queda esperar que la compañía confirme alguno de los rumores o adelante algo de sus planes con sus nuevos personajes, ya que muchos ansían ver un crossover entre los Vengadores y los X-Men, un evento muy grande dentro de los cómics de Marvel.