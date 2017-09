Tras una larga negociación con Warner Bros, ya es oficial, Patty Jenkins volverá para dirigir, coescribir el guión y producir la secuela de 'Wonder Woman', película que será estrenada en el 2019.

Según la revista Variety, antes de que fuera contratada oficialmente, Jenkins ya se encontraba trabajando en un guión para la película junto a Jon Berg y Geoff Johns, el mismo equipo que creó el guión del primer filme.

El retraso de Warner Bros por confirmar a Jenkins en la secuela se debería que ella habría querido ser recompensada económicamente al mismo nivel que Zack Snyder por hacer la película de Superman, 'El hombre de acero'.

Este acuerdo ha convertido a Jenkins en la cineasta mejor pagada de la historia debido a que se espera que gane entre USS 7 y 9 millones por 'Wonder Woman 2', lo que supera a los US$ 5 millones que Nancy Meyers recibió por dirigir a Meryl Streep y Alec Baldwin en 'No es tan fácil'.