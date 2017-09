James Cameron volvió a arremeter en contra de la 'Mujer Maravilla'. El director no se guardó nada y durante una entrevista, tildó a la película de Patty Jenkins de ser “nada innovadora”.

“La película es buena pero no innovadora, y eso es debido a la interpretación de Gadot. Me mantengo en esa opinión”, manifestó inicialmente Cameron aThe Hollywood Reporter.

“Ella fue Miss Israel, y estaba usando un vestuario que era muy ajustado para la figura. Ella es bellísima. Para mi, eso no es innovador. Tenían a Raquel Welch haciendo este tipo de cosa en los 60s”, añadió.

Al preguntarle el porqué de esta necesidad de criticar tanto el rol de Gadot, él se excusó y explicó de donde vienen sus comentarios.

“Estoy hablando de la Mujer Maravilla en el contexto de la representación de Linda Hamilton como Sarah Connor en Terminator, es un rol que minimizó su sexualidad apropósito. Ella no estuvo allí para ser del agrado de todos o ser admirada, ella era la parte central (de la película), la audiencia la amaba al final del filme”, relató.

“Así que, aunque yo aplauda a Patty Jenkins por dirigir la película, y a Hollywood por dejar a una mujer dirigir una importante franquicia de acción, no creo que haya habido algo innovador de la Mujer Maravilla”, sentenció.

“Creo que Hollywood no entiende lo que significa tener a mujeres en las franquicias comerciales. Drama, esa parte la entienden, pero en el segundo que empiezan a hacer una gran película de acción comercial, creen que deben gustarle a chicos de 18 años o de 14 años, o de lo que sea”, criticó el director.