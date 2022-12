Tras años de pistas y sugerencias, es posible que Wolverine, uno de los personajes más queridos del universo Marvel, tenga por fin su primera aparición en el UCM. Aparte del regreso de Hugh Jackman para el personaje en Deadpool 3, también se ha confirmado que veríamos una nueva versión del personaje en el UCM pronto.

El nuevo Wolverine aparecería en Capitán América 4: Nueva Orden Mundial, y sería una de las primeras confirmaciones de la existencia de los X-Men en el UCM. Las noticias provienen de Daniel Richtman, un informante del UCM con buena reputación que ha intentado antes dar detalles sobre los nuevos proyectos del estudio.

La nueva película trataría sobre un conflicto internacional causado por la obtención de un nuevo metal llamado Adamantium. El adamantium es un conocido metal en el universo de Marvel, siendo el metal que recubre el esqueleto y las garras de Wolverine. El material sería encontrado en la isla Tiamut, que es conocida en el UCM por ser la tierra donde se encontró el celestial del final de Eternals.

Tras los eventos de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, en donde diferentes potencias lucharon por la obtención del Vibranium, tendría sentida que hubiesen más casos de figuras importantes queriendo obtener preciosos metales para la creación de más armas.

Aunque no se ha dado más detalles, se puede pensar que Wolverine fácilmente podría aparecer en un papel pequeño en la película, está película sirviendo más como una introducción a su personaje que más adelante se podría desarrollar en una secuela.

Lo que se debe clarificar para evitar mayores dudas es el hecho de que aunque Hugh Jackman ha confirmado que repetirá su versión de Wolverine en Deadpool 3, eso no significa que haya vuelto para hacer al nuevo Wolverine del Capitán América. Ni siquiera todavía se ha confirmado el actor que usarán. Es posible de que el guion se base del multiverso para explicar la presencia de dos Wolverines, como se hizo con los Hombres-Araña de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home.

Capitán América: New World Order se estrenará el 3 de mayo de 2024. Estará dirigida por Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce) con un guión de Malcolm Spellman (Falcon y el soldado de invierno) y Dalan Musson.