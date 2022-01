Liego del éxito rotundo de Spider-Man: No Way Home, lo que más quieren los fanss ahora es ver nuevas historias de los héroes arácnidos de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Es más, los fanáticos han iniciado una campaña ‘exigiendo’ una tercera entrega de The Amazing Spider-Man.

A todo esto, Andrew Garfield, el segundo Spider-Man de Sony, habló respecto a algún nuevo proyecto en el que esté involucrado. En una entrevista con Comic Book Movie, el actor respondió al fin.

La respuesta ante la interrogante sobre si Sony le contactó por una posible secuela de la película no fue muy alentadora: “No recibí la llamada”, indicó Garfield.

Además, indicó que no ha escuchado nada de parte de Sony, o al menos, la productora Amy Pascal no se ha puesto en contacto con él para que vuelva a interpretar a Peter Parker.

Sin embargo, no es para perder la fe, pues tal vez Sony no tenga el plan resuelto sobre la tercer parte de la trilogía, pues quizá aún los planes están muy prematuros. Es cuestión de recordar además los muchos otros proyectos que se tienen, tanto en Sony como en Marvel.

Según el insider Daniel Richtman, una fuente confiable entorno a estas producciones, señaló que Andrew Garfield sí podría retomar el papel en el futuro, sin embargo, parece que Sony no toma aún el primer paso.

La otra opción es que Andrew nos esté mintiendo, otra vez. Y es que es cuestión de recordar las muchas veces que el actor negó su participación en No Way Home, y descaradamente. Luego pues, pasó, y pese a todo, fue uno de los personajes má aclamados de la cinta.

Con tantos fans exigiendo a la productora el regreso de Garfield en el traje de spidey, es muy poco probable que Sony deje pasar la oportunidad nuevamente, pues el éxito de No Way Home se dio, muy en parte, al regreso de Garfield y Maguire a sus papeles.

Sin embargo, es muy importante saber la historia que se quiere contar para ejecutarla de una mejor manera, y es probable que Sony se esté tomando su tiempo para ello.

