Muchos fans de Spider-Man, y de los héroes de Marvel, crecieron viendo a Tobey Maguire encarnando al héroe arácnido en el inicio de este siglo, sin embargo, pese a que este personaje es originario de los cómics de Marvel, los derechos sobre él los tiene la firma japonesa Sony.

Con la aparición de Tom Holland encarnando a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, quizá muchos hayan creído que al fin ‘Spidey’ volvió a la casa que lo volvió tan famoso en las historietas en la década de los 60. Sin embargo, Sony sigue siendo dueño de los derechos del héroe arácnido.

Para saber cómo es que llegó Spider-Man a las manos de Sony es necesario remontarnos unas cuántas décadas en el tiempo hasta el origen del héroe: El 10 de agosto de 1962, los legendarios Stan Lee y Steve Ditko le dieron vida a Peter Parker y su álter ego, Spider-Man.

El nacimiento de este héroe, en “Amazing Fantasy” #15, fue una revolución en las historietas, pues los héroes jóvenes acostumbraban, hasta ese entonces, a ser netamente ayudantes de los personajes principales, algo similar a lo que ocurría con Batman y Robin o el Capitán América y Bucky Barnes, por ejemplo.

El joven Peter Parker soportaba el peso de ser el personajes principal con una vida algo complicada: estudiante huérfano, que vivía con su tía en Queens, sin muchas referencias cercanas para su formación como héroe. ‘Spidey’ tuvo que arreglar solo su vida de estudiante inteligente como de valiente héroe del vecindario.

Un gran inicio

La acogida fue muy buena para el enmascarado héroe, de quien no tardaron en realizar su cómic propio: “The Amazing Spider-Man”, que empezó a publicarse en el año 1963, siendo una de la historietas con mayor número de publicaciones en los Estados Unidos.

Esto terminó llevándolo tanto al cine como a la pantalla chica, iniciativa de Stan Lee en los años 70, quien junto a Marvel Comics ofreció licencias para la realización de proyectos cinematográficos de algunos de sus personajes. De esta decisión nacieron algunas series de TV, como The Incredible Hulk, así como la primera película de Spider-Man en 1977.

Las producciones no lograron la acogida que se esperaba. El mundo de los superhéroes aun no estaba listo para salir a la pantalla grande de la mano de grandes producciones.

La crisis de los cómics y los primeros problemas con las licencias

La década de los 80 fue el inicio de una época muy complicada para los cómics económicamente hablando. Por ello, Marvel Comics vendió los derechos de Spider-Man a la desaparecida Cannon Films, con la condición de que los devolvería en caso no estrenar ninguna película antes de los 90.

La compañía cayó en picada y vendió los derechos a otra empresa que también quebró. El dueño de Cannon, Menahem Golan, decidió fundar una empresa nueva, 21st Century Films, vendiendo los derechos de Spider-Man por separado: televisión, cine y vídeos domésticos.

Esto provocó una serie de enfrentamientos legales entre Golan, Marvel y las empresas involucradas, lo que fue un golpe de knock out para la editorial, lo que provocó que vendan masivamente otras licencias de cine para sus franquicias superheróicas.

Es en esta parte de la historia cuando Sony aparece en escena. La compañía japonesa tenía ya los derechos sobre los vídeos domésticos, cuando una subsidiaria de Sony, Columbia Pictures, compró esta rama. Sin embargo, ahora quería el paquete completo: TV y cine.

Sony, el salvador de Spider-Man... y de Marvel

En 1998, Marvel Comics estuvo tan al borde del colapso que ofreció a Sony todos sus personajes, desde Iron Man hasta Thor, incluidos los Vengadores. Todos al irrisorio precio de 25 millones de dólares.

No obstante, Sony quería solo y exclusivamente a Spider-Man, los demás héroes no despertaban gran interés en los directivos de la empresa y, en ese contexto, el público quizá no estaba realmente emocionado por ver a superhéroes en la gran pantalla, a diferencia de nuestros días.

Así pues, Sony ofrecía 10 millones de dólares a cambio de los derechos completos de Spider-Man, pues no le importaba el resto de personajes. Muchos en la empresa nipona debieron golpearse muy fuerte en la frente luego de ver el éxito en metálico que le dejó a Marvel, una década después, el inicio de una era legendaria del cine de superhéroes.

Es más, el por ese entonces ejecutivo de Sony Pictures, Yair Landau, reconoció que cuando llevó la oferta de 25 millones por todos los personajes de Marvel, sus superiores le dieron una concreta respuesta: “A nadie le importa una m... el resto de personajes. Vuelve y haz el trato solo por Spider-Man”.

El Spider-Man de Sam Raimi: un inicio de leyenda

Así pues, Sony inició su aventura en el año 2022 con el estreno de “Spider-Man”, encarnado por Tobey Maguire y teniendo al Duende Verde de William Dafoe como el primer antagonista. De la mano de Sam Raimi, esta cinta fue un hito en el cine de superhéores.

Y es que este tipo de producciones no estaban enfocados en un gran mercado como hoy en día, eran más bien de un género específico dedicado a un público más pequeño, pero la taquilla de Spider-Man de Sam Raimi cambió esta perspectiva.

Así pues, la fórmula del director funcionó y la secuela no se hizo esperar, y en 2004 llegó la segunda parte de lo que sería una gran trilogía. El éxito parecía asegurado en cuanto se planeó una tercera parte, sin embargo, esta no fue del todo bien recibida y el proyecto de una cuarta entrega de ‘Spidey’ quedó como un plan que no se ejecutó.

Las diferencias creativas entre el director y el productor, Avi Arad, terminó haciendo que la película sea algo muy diferente a lo planeado por Raimi, quien quería que el Hombre de Arena sea el principal villano de Parker en esta cinta, quien tenía una posición similar al Duende Verde y más aún con el Doctor Octopus: estar entre la línea de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto con el objetivo de redimirse de su pasado.

La idea de que este villano sea el asesino del Tío Ben Parker era una muestra de la importancia que Raimi quería imprimirle a este. Sin embargo, la inclusión casi forzada de Venom, obsesión de Arad, quien no tiene un desarrollo tan profundo, siendo un personaje que es malo por la sencilla razón de que es naturalmente malvado, puso incómodo a Raimi.

Un reinicio que no convenció

Esto terminó por cerrar el ciclo de Spider-Man en el cine hasta la aparición del reboot en el 2012 con la llegada The Amazing Spider-Man, encarnado por el joven Andrew Garfield. Con Marc Webb en la dirección, la franquicia reiniciaba con un Peter Parker más jovial y menos tímido, aunque mantenía una cierta torpeza social característico del personaje en las historietas.

Sin embargo, este reinicio tuvo solo dos películas. La trágica muerte de Gwen Stacy, interés amoroso del Peter Parker de Andrew Garfield, y la presencia de un ya enloquecido Harry Osborne planeando la reunión de Los Seis Siniestros, no impidieron que la tercera entrega de la saga quede en nada.

Y es que las críticas y la taquilla de The Amazing Spider-Man 2 hizo que Sony dude de los proyectos que tenía para su ‘Spidey’, por lo cual Amy Pasacal, representante de Sony en el cine, acudió a Kevin Feige con unas ideas para introducir a su Spider-Man en el UCM.

Kevin Feige y un nuevo inicio para Spider-Man: Tom Holland, el elegido

Así pues, Kevin Feige lanzó una propuesta arriesgada: Marvel tomaría el control del personaje, haciendo un nuevo reboot de este para introducirlo en el Universo Cinematográfico de Marvel, algo que no cayó bien a Pascal: “En un primer momento estaba super enfadada. Creo que empecé a llorar, le eché de mi oficina y creo que le tiré un sandwich”, recuerda.

“La idea de colocar al personaje en un mundo en el que todo el mundo tiene de todo pero él no tiene nada, era una forma de contar su historia completamente nueva. Pensé “dios mío, este tío es inteligente”, reconocía Pascal, que finalmente decidió darle parte del control creativo a Marvel.

El trato era simple en un primer momento, Marvel quería tener al personaje en su universo a su manera y con una historia propia, contada por ellos mismos y Sony quería obtener réditos en la taquilla con su personaje estrella. El resultado fue para ambos, en un principio, lo que esperaban tener.

Así pues, Marvel y Sony entrelazaron intereses y se pusieron a preparar al personaje para incluirlo en un Capitán América: Civil War. Es entonces que vimos por primera vez a Tom Holland como el nuevo Spider-Man del UCM, algo que hizo volar a los fans y, claro, la taquilla.

La unión también trajo al cine cintas de ‘Spidey’ en solitario, Homecoming y Far From Home, así como su inclusión en las legendarias Infinity War y End Game. El desarrollo del personaje dentro del UCM estaba yendo realmente bien, sin embargo pasó algo que nadie se esperaba: Sony rompió el acuerdo.

Esto le quitaba al UCM la posibilidad de volver a incluir al personaje en su trama, esto debido a una repartición de las ganancias que a Sony no le agradó en gran medida. La historia del arácnido estaba incompleta y quitarlo de todo sería realmente un desastroso fin. Sin embargo, las negociaciones se retomaron y. llegaron a buen puerto.

Los buenos términos entre Sony y Marvel: la clave del éxito

Disney y Marvel se quedarían con un porcentaje algo mayor de los beneficios (aunque nada comparado con la parte de Sony) y pagarían menos en costes de producción. Además, Disney, propietaria de Marvel, consiguió otras ganancias: completó la trilogía con No Way Home y que el personaje regrese en una nueva entrega de Marvel Stuidos.

La llegada de No Way Home también dio un rédito a Sony, y es que se incluyeron a sus dos antiguos Spider-Man, algo que ‘revivió' sus franquicias anteriores, que han tejido rumores sobre su continuación gracias al Multiverso emergente en las películas de Marvel.

Así pues, Sony continúa siendo el dueño de Spider-Man, teniendo a Marvel, su anterior dueño, como un gran aliado para desarrollarlo y, por supuesto, obtener ganancias. Sabiendo que el cine de este tipo es una mina de oro, es difícil imaginar un escenario en el cual Sony le devuelva al personaje, pues se supo que hubo grandes ofertas de parte de Disney para recuperar a ‘Spidey’.

Así pues, Sony será dueña de Spider-Man, literalmente, hasta que se le antoje, o hasta que algo externo (o extremo) los obligue a renunciar al personaje, y si esto sucede, sabremos quien estará primero en la fila para adquirir a su hijo pródigo. Sin embargo, la alianza Sony-Marvel nos permitirá tener a Spider-Man en los cines, con grandes historias, por muchos años más.

