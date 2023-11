“El Extraño Mundo de Jack” es una película icónica, celebrada por su creativa historia como su curiosa animación de stop-motion. En el marco de su 30° aniversario (habiéndose estrenado en 1993), se preguntó a uno de sus creadores, el director Tim Burton (”El Cadáver de la Novia”, “El Joven Manos de Tijera”); sobre la posibilidad de una secuela o reinvención.

En una entrevista con la revista Empire, Burton, quien trabajó como productor y diseñador de personajes en la cinta dirigida por Henry Selick (”Coraline y la puerta secreta”); la película representa algo muy personal e importante. Explicó: “He hecho secuelas, reinicios, toda esa variedad, ¿cierto? No quiero que eso le suceda a esta película. Es positivo que la gente tal vez esté interesada, pero yo no”. De una forma, se burla incluso de su postura: “ese anciano que posee una pequeña propiedad y no quiere venderla a la gran central eléctrica que desea apropiarse de mi tierra”, se ríe: “¡Fuera de mi tierra, no obtendrás esta propiedad!”.

Pero las ideas de Burton no son únicas. El director de la cinta, Selick, está de acuerdo. No ve la necesidad de una continuación; viendo que la película ya alcanzó por su cuenta un estatus icónico. Los creadores prefieren preservar la singularidad de la obra y destacar aún más en un panorama lleno de secuelas y remakes.

La película todavía se puede disfrutar en la plataforma de Disney+.

