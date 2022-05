Llegó en el mes de mayo el Viernes 13, icónico día en la cultura popular, pero no por razones positivas. La fecha siempre se ha considerado como el día de atraer la mala suerte (creencia principal en países anglosajones, que luego se extendió por el resto del mundo). Creencias como cruzarse con un gato negro, pisar grietas y romper un espejo han ayudado a muchos cementar la idea del augurio persiguiéndonos. Para dar mayor miedo, sugeriríamos ver unas apropiadas películas para ponernos la piel de gallina.

Se han creado varias películas de terror a lo largo de los años, a fin de cuentas tiene sentido desde un punto de vista económico; es un género lucrativo, llegando a atraer millones de audiencias en todo el mundo. Las compañías cinematográficas de Hollywood han observado la versatilidad de tener una festividad dedicada a los sustos (Halloween, Noche de Brujas) para estrenar sus películas en esas fechas y conseguir éxito en la taquilla. Con la fecha del viernes 13 es un poco más complicado, ya que no cae en una semana precisa en el calendario, así que es más complicado asegurar si la película estrenaría en fechas óptimas para la taquilla. Aún así, eso no quiere decir que no existan un gran número de películas tenebrosas que nos pueden llegar hacer creer en lo sobrenatural. Aquí enumeramos 13 exactas, para tu gusto.





1. VIERNES 13 / FRIDAY THE 13TH

Por supuesto que la icónica saga tendría que aparecer aquí. Si no fuera por Jason Voorhees y sus sangrientas desventuras, la fecha de Viernes no sería tan reconocida como lo es actualmente. Pese a que recibió duras críticas cuando se estrenó la primera película, la franquicia ha llegado a ser una de los ejemplos del cine de terror moderno, con la máscara de hockey de Jason siendo un icono en sí. Popularizó junto a Freddy (más adelante) el subgénero del slasher, la típica película de terror donde un rufián enmascarado asusta y mata a un grupo de inocentes adolescentes. Llegó a tener 11 entradas, más un reboot. Uno diría que es sobrecarga, pero solo demuestra que los fanáticos nunca se cansarán de Jason.





2. PESADILLA EN LA CALLE ELM/NIGHTMARE ON ELM STREET

Freddy llegó a ser tan icónico como Jason, representando el horror ochentero, de niños atacados por hombres perturbadores. Lo que creó Wes Craven basándose en hechos reales acabó influenciando el género de terror y cementando aún más el poder del slasher. Tras morir en un incendio, Freddy Krueger jura venganza contra sus asesinos, los habitantes de la calle Elm, pero lo que no esperaban era que él se vengaría atacando sus puntos débiles: sus hijos. Y atacándolos de la manera más imprevisible: en sus sueños. A diferencia de Jason o Michael Myers (Halloween), Freddy tenía una personalidad aparente que lo apartaba de los otros: aparte del sadismo, era un bromista. Siempre quería poner su marca en cada muerte, su opinión en cada ataque. Eso llegó a que el personaje sobresaliese y no fuese uno más del montón, otro asesino silencioso que solo destacaría por su diseño. ¡Llegó a ser tan popular que incluso combatió contra Jason en Freddy vs Jason en el 2003!





3. DESTINO FINAL/FINAL DESTINATION

Una de las películas de terror que no tienen un antagonista fijo, al principio llegaron a encantar al público por su curiosa premisa: un grupo de adolescentes evaden la muerte en un accidente, solo para que después cada uno pereciese en misteriosas circunstancias. “Con la muerte no se juega”, comenta Tony Todd (actor principal de Candyman), en su pequeño pero memorable papel en esta saga de películas. Cuantas más entradas salían, más inverosímil se volvió la premisa; pero hay que admitir que las primeras películas llegaron a asustarnos. Todos todavía dudamos de subirnos a una montaña rusa o entrar en una cama de rayos láser.





4. ESO / IT

Siendo una adaptación de una de las más famosas novelas del Maestro del Terror, Stephen King, se esperaba mucho de esta película; y afortunadamente no defraudó. Basado en la ciudad de Derry, Maine en Estados Unidos, narra la historia de un grupo de niños que son perseguidos por imágenes espeluznantes, donde la mayoría de ellas las protagoniza un payaso aterrador. Una vez que el hermano pequeño de uno de los niños, George, muere bajo circunstancias misteriosas, los demás se ponen en alerta. Con variados efectos especiales y buenos actores, la película captura a la perfección los miedos comunes encontrados en la infancia.

5. MUERTE DIABÓLICA/EVIL DEAD

Su trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu que fue despertado por los personajes. Entonces recaerá en la astucia de Ash Williams para librarse de los espectros. La película que hizo el nombre de Sam Raimi (Spider-man, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) una figura popular en el cine de culto.





6. SCREAM/GRITA ANTES DE MORIR

Wes Craven vuelve a las andadas, esta vez con una visión algo paródica del género de terror. Una vez que una chica es asesinada por un curioso enmascarado, el pueblo vuelva a estar en revuelo, pero esta vez los adolescentes son más astutos. Lo que sobresale en esta película son los elementos que casi rompen con la cuarta pared, cómo los personajes parecen saber los clichés comunes en las películas de terror, como el evitar el sexo o estar solo. Una mezcla curiosa de horror y comedia.





7. LA BRUJA / THE VVITCH

Una visión indie del horror, pero no menos perturbadora. Cuando la familia de Tomasyn se marcha del pueblo para practicar su fe de una manera más convincente, empiezan a surgir eventos extraños. Desde la desaparición de su hermano menor a una extraña cabra que llega a habitar con la familia, poco a poco todos acaban convencidos de que la fuente del mal es Tomasyn, aunque ella lo niegue. El papel que destacó a Anna Taylor Joy y la llevó al estrellato. En estos días Netflix planea sacarla de la plataforma, así que será ideal para esta noche.





8. POLTERGEIST

Una joven familia recibe la visita de fantasmas en su propia casa. Al principio las apariciones parecen amistosas, mueven objetos en la casa, lo que divierte a sus ocupantes. Pero entonces se vuelven agresivos y comienza una espiral de terror que termina con la desaparición de la hija pequeña. Con imágenes bastante inquietantes para su época, lo que más asusta es el perturbador detrás de cámaras, en donde murieron gran número del elenco tras filmar para esta película.





9. FELIZ DÍA DE TU MUERTE / HAPPY DEATHDAY

Otra película que mezcla horror y comedia, El Día de tu Muerte surgió como una idea original inspirada en la película del Día de la Marmota. La vida de Tree no va como ella desea, pero al menos puede descansar en su cumpleaños...O al menos eso cree ella. Llega a ser asesinada esa misma noche por un curioso enmascarado...Solo para despertar al día siguiente en su cama, y revivir las mismas experiencias del día anterior. Ahora, ella debe investigar por qué está atrapada sin sentido en el mismo día de su cumpleaños, sin poder avanzar. Divertida e ingeniosa.





10. EL LEGADO DEL DIABLO/HEREDITARY

Después de la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija, Annie, se muda a la casa con su familia. Annie espera olvidar los problemas que tuvo en su infancia allá, pero todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. Una entrada interesante en el mundo del cine de terror al intentar comentar en el proceso del duelo junto a visiones terroríficas.





11. LA PROFECÍA / THE OMEN

Una película icónica. A pesar de que pasen los años, todavía asusta. Una vez que el hijo del embajador Robert Thorne, Damian, cumple cinco años, sucesos y muertes perturbadoras ocurren a su alrededor. Robert empieza a investigar, llegando a encontrar la cruda realidad sobre su hijo. Considerada la película con un detrás de escenas “embrujado”, todavía asusta con sus efectos y memorable banda sonora. Gregory Peck como el padre es todo un acierto del casting.





12. ANNABELLE

Un spin-off del Conjuro, pero eso no quiere decir que la calidad sea menos. John Form ha encontrado el regalo perfecto para su esposa embarazada, Mia: una muñeca antigua ataviada con un reluciente vestido de boda; sin embargo, Mia no podrá disfrutar mucho de su regalo. Una noche aterradora, los miembros de una secta satánica invaden su hogar y atacan a la pareja. Basado en hechos reales descritos por los Warren (pareja de investigadores paranormales de quienes se inspiraron para la trama de la primera película, EL Conjuro), la película llega a modernizar el cliché del muñeco diabólico sin caer en lo inverosímil.





13. EL RESPLANDOR / THE SHINING

Y para terminar, más Stephen King. ¿Por qué no? Con las palabras de King y las visiones de Kubrick, se llegó a crear una de las películas mas influyentes del cine de terror. La película relata la historia de Jack Torrance, un exprofesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Jack Nicholson es la razón por la que tendrás pesadillas después de ver esto.





