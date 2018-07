¿Cómo ver HBO Gratis por Internet Online de manera completamente legal?

HBO tiene ya muchos años en el aire con diversas producciones en películas y series, que día a día se actualizan en un catálogo que no hace más que crecer. Hace un par de años, se publicó su aplicación oficial para dispositivos móviles, HBO GO , llegando a Latinoamérica en el 2017 ofreciendo todo su contenido online.

Al ser un canal de televisión con súper producciones como Game of Thrones y Westworld , el servicio de streaming no podía ser gratis. Sin embargo, puedes acceder a su catálogo completo de más de 2500 títulos con un bajo precio, al igual que Netflix o Amazon Prime.

¿Entonces no puedo ver HBO gratis? La respuesta es que si, si puedes, y de manera completamente legal. Aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver las series de HBO completamente gratis en su plataforma oficial sin pagar nada a través de Internet .

HBO GO mes gratis de suscripción:

Al igual que Netflix o cualquier otro servicio de streaming por Internet, HBO GO te permite suscribirte completamente gratis y disfrutar el contenido que tienen por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para ingresar.

Antes de que se cumpla el mes, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. ¡OJO! Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo.

HBO GO con otra cuenta:

Si tienes un amigo que también le gusta Game of Thrones o Westworld, lo más probable es que tenga HBO GO y es muy poco probable que lo utilice todo el día. Podrías coordinar con él para poder utilizar su cuenta de manera gratuita y disfrutar las series de HBO mientras no acceda a su cuenta en otro dispositivo.

HBO GO a través de operadores de cable:

Algunas personas que tienen una suscripción de cable con Claro, Movistar, DirecTV u otro operador de cable, también tienen en su plan el paquete de HBO/MAX . Este paquete tiene la característica de incluir la suscripción de HBO GO.

Pueden preguntar a los operadores de cable de amigos y conocidos para saber si tienen HBO/MAX , y poder utilizar de manera gratuita HBO GO para ver los contenidos online completamente gratis.

Precio de HBO GO en Latinoamérica:

Recuerden que hay más de 17 países en Latinoamérica con este servicio, donde están Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y muchos otros más. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.