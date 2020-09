Muchos recuerdan la película “Up”, conocida como “Up: una aventura de altura” en Latinoamérica, por sus entrañables personajes. Sin embargo, desde su estreno en el 2009 los seguidores de las películas de Pixar y Disney se han preguntado si efectivamente los globos con helio podrían levantar una casa.

Este no es un tema nuevo. Cientos de personas e incluso canales como National Geographic han hecho pruebas para demostrar que efectivamente se puede hacer realidad lo que se vio en la pantalla grande, aunque todos ellos no consideraron los factores reales de lo que implicaba hacer volar una casa.

Ya sea porque se construyó una casa de madera ligera para levantarla, o la utilización de globos atmosféricos de alta resistencia, la respuesta ha sido ambigua de parte de los científicos de todo el mundo por hacer experimentos en un ambiente controlado. Sin embargo, The FIlm Theorists parece haber hallado la respuesta definitiva.

A raíz de lo que hizo David Blaine a inicios de septiembre del 2020, el canal de YouTube ha dedicado un episodio entero para analizar estos datos y dar con la respuesta exacta de si se puede levantar una casa como la de “Up”, además de descubrir si llegaría de alguna manera a la famosa Paradise Falls, en América del Sur.

¿CUÁNTOS GLOBOS SE NECESITARÍAN PARA LEVANTAR UNA CASA COMO EN “UP”?

Como ya se mencionó anteriormente, canales como CNN probaron con David Blaine que un humano puede ser levantado por globos y National Geographic hizo lo suyo en el programa “How hard can it be?” al hacerlo con una réplica, pero ambos llevaron la pregunta a la realidad y lo hicieron en ambientes recreados por ellos.

La ciencia detrás de esto es sencilla: el Helio es más liviano que el Oxígeno, por lo que los globos de Helio crean una fuerza pequeña de empuje hacia arriba que los hace flotar. En teoría, podrías levantar cualquier cosa bajo este sistema, pero la verdadera pregunta es cuantos de estos globos se necesitarían para levantar ciertos objetos.

Las respuestas varían, con Wired asegurando que se necesitarían 105,854 globos con helio para levantar una casa como la de “Up” y el mismo co-director de la película Pete Docter diciendo a Slate que en realidad los técnicos de Pixar estimaron que podrían ser un aproximado de 23,5 millones de globos de fiesta para lograrlo.

El rango es enorme, por lo que The Film Theorists decidieron revelar sus propios cálculos. La primera pregunta importante en todo esto es: ¿Cuánto pesa la casa de Carl? Considerando que es una casa de estilo Queen Anne, los materiales que se utilizaron para crear este tipo de casas y la réplica real que se creó en Salt Lake City, en Utah, el canal de YouTube llegó a la conclusión de que pesaría 258 mil kilogramos, aproximadamente.

La segunda pregunta importante es: ¿Cuánto peso podría levantar un solo globo de helio? En teoría, cada globo podría soportar 9 litros de helio, lo que levantaría 11 gramos de masa. Sin embargo, restando el peso del mismo globo (2 gramos) y la cuerda que utilizan (0.7 gramos), aproximadamente cada globo levantaría 8.3 gramos.

Haciendo los cálculos de los 258,547,651 gramos que pesa la casa, Carl necesitaría 31,150,319 globos para levantar su casa. En 1986 en Cleveland, Ohaio, la comunidad intentó romper un récord mundial al dejar ir más de 1.4 millones de globos con helio al aire. El resultado fue desastroso, con daños irreparables por los restos y con dos personas fallecidas, según Derelict Doug.

Ahora, sabiendo que teóricamente es posible esto, ¿Podría viajar hasta Paradise Falls en los globos? The Film Theorists menciona que la película basó esta locación en el Salto Ángel de Venezuela, la catarata más alta del mundo, y con algunos cálculos de como el viento viaja al rededor del mundo, efectivamente el viaje es posible.

Esto también se corrobora con los datos que brindó DailyMail de un viaje de unos 300 globos de helio que un estudiante lanzó en la Wyndham Primary Academy en Alavaston, Derby, y uno de ellos fue encontrado en Australia, East Kurrajon. El globo viajó más de 16mil kilómetros hasta su destino cruzando dos continentes.

Con esto, en teoría, se confirma la cantidad de globos que se utilizarían para viajar en una casa voladora con globos de helio y que sí se podría llegar al destino de Carl si tuviera suerte con los patrones del aire. Lastimosamente, existen dos puntos en contra para hacer todo esto en una prueba real: tiempo y dinero.

El helio costaría un aproximado de 1.1 millones de dólares, los globos, 1.5 millones y el hilo de pescar para unir todos los globos, 2.3 millones. Con casi 5 millones de dólares en total, esto es casi imposible, pero a eso se le agrega el hecho que para inflar los más de 31 millones de globos, se necesitarían aproximadamente 10 años sin parar para tenerlos listos y colgados de donde sea que se necesiten.

Al final, esto es solo una teoría de The Film Theorists, pero una que muestra los cálculos reales y el costo que tendría que tener una persona como Carl para realizar ese gran gesto de amor de “Up” en la vida real, cálculos donde utilizan los pesos reales de las casa y utilizando globos de fiesta y no los atmosféricos como otros canales antes mencionados.

