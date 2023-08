La comedia de Tercer Ojo Producciones y Cinecolor Films anunciaron el filme ‘Un matrimonio inesperado’, película peruana que estará protagonizada por Korina Rivadeneira y Renzo Schuller.

“Cuando me llamaron para este proyecto sentí que podían pensar que era mi historia y criticarme. Me preocupé. Luego entendí que debía ver la propuesta como una gran oportunidad para exponer mi trabajo como actriz. No tuve demasiado tiempo para prepararme, pero haber pasado por algo parecido, me hizo fluir. Estoy satisfecha con el resultado”, sostuvo la actriz.

SINOPSIS

La película narra la historia de Valeria (Korina), una venezolana que se casa en un matrimonio arreglado con un empresario peruano (‘Enrique’, Renzo Schuller) para evitar ser deportada. Sin embargo, todo se complica cuando Braulio, el verdadero novio de la joven, llega de Venezuela.

La divertida comedia romántica dirigida por el cineasta Enrique Chimoy se estrenará el 24 de agosto. Esta abordará la historia de una joven venezolana que encuentra el amor en Perú gracias a un matrimonio ‘arreglado’.

(Foto: Instagram/ @schullerrenzoof).

En tanto, muchos usuarios relacionaron la trama de la película con la vida real, y es que Korina Rivadeneira y Mario Hart causaron suspicacias al casarse en el 2017 en Huaral pese a que tenían poco tiempo de relación.

(Foto: Instagram/ @rivadeneirak).

Como se recuerda, el matrimonio de la pareja fue anulado por irregularidades en los trámites, lo que originó que muchos piensen que se trató de una boda arreglada para que la influencer venezolana acceda a beneficios migratorios.

VIDEO RECOMENDADO: