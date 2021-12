La fiebre que ha causado el reciente estreno de Spider-Man: No Way Home no es algo particularmente nuevo. Y es que si bien la película ha sido la más esperada de este 2021, muchos ‘visionarios’ ya tenían el honor de tener nombres relacionados al héroe arácnido de Marvel.

Si bien nosotros no somos quienes elegimos cómo llamarnos, eso se lo debemos a nuestros padres, algunos han tenido el ‘privilegio’ de tener unos nombres relacionados al UCM y en particular a las sagas de Spider-Man. ¿No nos crees?

Hubo una moda en el pasado en la cual muchos padres le ponían a su hijo el nombre de su jugador extranjero favorito del mundial de turno, por ejemplo, y esto estaba medianamente justificado porque, al fin y al cabo, eran nombres.

Ahora, tenemos a un peruano que, según el Reniec, se llama Spiderman, así como lo lees. Otros cinco peruanos se llaman Peter Parker, pero curiosamente solo tres peruanos llevan por nombre Electro, uno de los principales villanos de Spidey.

Esto lo sabemos por una lista que presentó la misma entidad a puertas del esperado estreno de la película de Marvel y Sony que tantas expectativas está generando en sus miles de fans.

Nombres relacionados a Spider-Man como Otto, uno de lo villanos icónicos del arácnido, o Gwen Stacy y Mary Jane, los amores de varias versiones de Spidey, también están en la lista.

VIDEO RECOMENDADO:

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, encarpetó informes del Ministerio de Educación que respaldan a la SUNEDU. Además, Mina Cerro Lindo en Ica suspende operaciones. También, el pasado de la nueva directora de cooperación internacional del Ministerio de la Mujer. Y, senderistas escondían en Satipo arsenal bélico.