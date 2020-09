No hay duda alguna que “Twilight” se ha convertido en parte de la cultura popular actual. La franquicia que inició con Stephenie Meyer en el lejano 2005 con su primera novela “Crepúsculo”, fue adquirida pocos años después por Summit Entertainment para producir una saga de películas que se extendió hasta el 2012.

La primera de estas cintas llegó en el 2008 con los roles protagónicos de Kristen Stewart y Robert Pattinson. Ellos contaron la historia de Bella y su extraño encuentro con el vampiro Edward Cullen, su futuro enamoramiento y todos los problemas que esto llevaría para el encuentro de sus mundos.

La película fue dirigida por Catherine Hardwicke y, con un presupuesto de 37 millones de dólares, llegó a recaudar la sorprendente suma de más de 407 millones de dólares. Con esto en mente, Summit Entertainment no dudó en ordenar sus dos secuelas que entrarían en producción el siguiente año, pero la directora no volvió a dirigirlas.

De hecho, la oferta estuvo ahí, pero fue decisión personal de la misma Hardwicke el no regresar a dirigir las películas de la saga de “Twilight”. ¿Qué pasó exactamente con la directora y por qué no quiso dirigir las películas? Al parecer, y tal como narra Screenrant, esto se debería a un problema de intereses de ambas partes.

¿POR QUÉ CATHERINE HARDWICKE NO DIRIGIÓ “NEW MOON”?

Como se sabe, “Crepúsculo” fue dirigida por Catherine Hardwicke, conocida en ese momento por su trabajo en “Thirteen y Lords of Dogtown”. Aunque la película ha sido criticada por su historia y personajes, los críticos elogiaron la dirección y el estilo de Hardwicke, principalmente porque convirtió la novela en un éxito en la taquilla.

Aún así, Hardwicke no regresó para dirigir la secuela, “Luna Nueva”, al año siguiente, y la diferencia fue grande. Ese mismo año, Hardwicke compartió a MTV que Summit Entertainment le ofreció “más dinero del que yo o cualquier miembro de mi familia haya visto”, pero las condiciones y restricciones fueron demasiado grandes.

Hardwicke explicó que el presupuesto y los plazos fueron lo que la alejó del proyecto, y aunque sentía “una fuerte conexión con la gente de todo el mundo a la que le gustaba la película”, no creía que pudiera hacer una buena película con ello, sobre todo porque no habría tenido tiempo de respirar entre la postproducción y promoción de “Crepúsculo” y la pre-producción de “Luna Nueva”.

Apenas unos días después del anuncio de la salida de Hardwicke de la Saga Crepúsculo, Chris Weitz se unió al proyecto como director. A diferencia de “Crepúsculo”, “Luna Nueva” recibió críticas en su mayoría negativas, y Weitz no regresó para ninguna de las siguientes películas, ya que “Eclipse” entró en producción mientras “Luna Nueva” estaba en post-producción con los mismos problemas que alejaron a Hardwicke originalmente.

Después de “Crepúsculo”, Catherine Hardwicke no se quedó de brazos cruzados y siguió dirigiendo, explorando otros géneros con las películas “Caperucita Roja”, “Plush”, “Miss You Already”, el cortometraje “The Black Ghiandola” y el thriller de acción “Miss Bala”, basado en la película mexicana de 2011 del mismo nombre.

La Saga Crepúsculo habría sido muy diferente si Catherine Hardwicke hubiera regresado para dirigir “Luna Nueva”, ya que el segundo libro de la serie no es exactamente conocido por tener la mejor ni la más fuerte historia, por lo que Hardwicke podría haber hecho lo mismo con la primera cinta para guiar la adaptación por buen camino.

Lastimosamente, Summit Entertainment decidió producir rápidamente las demás películas en lugar de concentrarse en la calidad de lo que estaban haciendo, y ahora el resultado es una serie de críticas negativas para la saga de películas en general. ¿Podría haber un remake de las cintas en el futuro con su antigua directora? Muy poco probable, pero aún posible.

