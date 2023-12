Siempre hay orgullo a la hora de adaptar una novela nacional. Este tono se refleja al retratar con una visión propia una historia que ha cautivado a miles a lo largo de siglos y cuya influencia se percibe tanto en la cultura como en la identidad de un país. Aunque ha habido anteriores adaptaciones francesas de “Los tres mosqueteros”, la que nos trae a esta página surge décadas después de que los espadachines fuesen retratados apropiadamente en la historia del cine.

En Los tres mosqueteros: Milady vemos la continuación de la trama mostrada en “Los tres mosqueteros: D’Artagnan”, en donde se encuentran los mosqueteros separados, preparándose para la inminente guerra en Francia. Mientras que Athos (Vincent Cassel) sufre remordimientos del pasado, D’Artagnan (Francois Civil) forzará una curiosa alianza con la enigmática Milady de Winter (Eva Green) para salvar a su adorada Constance (Lyna Khoudri). Pero por los caminos más secretos saldrán a la luz…





Eva Green en "Tres Mosqueteros: Milady".





Perú21 tuvo una entrevista exclusiva con la actriz principal, la aclamada Eva Green. Esta es una película importante para ella, ya que se expandió su papel para la segunda parte. Y en efecto, encontró fascinante interpretar a Milady.

“Es un papel tan complejo. Era como un regalo. Hay tantas cosas con las que puedo jugar, ya que ella es algo camaleónica, al disfrazarse de diferentes personajes”, me dice la actriz. “Ella es una femme fatale, usa su feminidad para manipular hombres, pero ella no es solo eso. Al comparar con anteriores versiones, es más humana. Me pareció increíble que los escritores pudieran añadirle una historia personal”, agrega.

LA VOZ DE GREEN

Y ciertamente, Green carga el corazón de la película. Aunque el personaje de Milady no sea uno de los mosqueteros y sus apariciones en la cinta son esporádicas, cada escena con ella carga con bastante emoción. Habría sido tentador reducir al personaje a un cliché unidimensional, pero Green también pensó en diferentes adaptaciones para hacer que su versión pudiese destacar. “Bueno, esta versión es diferente de la novela. La esencia de Milady está ahí. La mueve la venganza, pero la diferencia es que está herida, y se tuvo que proteger con armadura para sobrevivir”, comenta y agrega: “En cuanto a otras versiones, bueno, la que viene a mi mente es la versión interpretada por Lana Turner. Creo que estuvo fantástica en el papel”.









Pero no solo Milady destaca en la trama. La cinta también puede ser admirada por su dedicación al detalle y a la hora de adaptar distintos elementos como la comedia con acción y drama. Las interacciones entre Milady y los mosqueteros balancean tanto erotismo como emotividad.

Si quieres acción estas fiestas, esta es la cinta recomendada en las salas de cine nacionales desde este jueves. Pero imposible perderse la primera parte en Netflix.

DATOS

La obra clásica de Alexandre Dumas en una de las novelas más adaptadas en la gran pantalla, con actores icónicos como Angela Lansbury, Lana Turner y Douglas Fairbanks interpretando a los personajes en diferentes versiones.

Esta nueva cinta es la segunda parte de una adaptación que se estrenó este año en Netflix. Fue titulada como “Los tres mosqueteros: D’Artagnan.”





