Las Navidades son una época única en el año, en donde se siente la armonía y la magia en el mundo de los regalos y de Papa Noel. El cine, siempre siendo un espejo de la realidad, ha construido todo un imperio capitalizando en el género de las películas navideñas.

Por ello, ahora les daremos un top 10 de las películas más entretenidas e icónicas de esta temporada:

Gremlins (Foto: Captura de video)

1) Gremlins

Puntuación: 6.6 / 10

Considerado un clásico de los años 80, todavía se puede disfrutar hasta hoy en día. Cuando un comerciante no sabe qué regalarle a su hijo para Navidad, encuentra el regalo perfecto en Chinatown. El mogwai es la mascota perfecta, tierno y peludito, que apenas necesita cuidados: salvo por tres normas: no exponerlo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo. Sin embargo, los eventos cambian una vez que se rompen las normas. Una entrada curiosa para el catálogo navideño, con elementos de comedia y terror.

Gremlins está disponible en HBO Max.





Elf

2) Elf, el duende

Puntuación: 7 / 10

Will Ferrel interpreta a Buddy, un humano que fue adoptado por Papá Noel para vivir entre elfos. Una vez que madura, viaja a la Ciudad de Nueva York para descubrir sus verdaderos orígenes. Una película irreverente e hilarante.

Elf está disponible en HBO Max.





Escena de la comedia romántica “Love, Actually” de 2003. | Foto: Universal

3) Love Actually (Realmente Amor)

Puntuación: 7/10

Una película de antología, en donde se narran los distintos romances y relaciones que surgen entre diferentes personajes en las épocas navideñas. Una de las comedias románticas más entrañables de los últimos años.

Love Actually está disponible en Amazon Prime.

4) Miracle on 34th Street (Milagro en la Calle 34)

Puntuación: 8/10

Considerado un clásico de las Navidades, esta película retrata bien al personaje de Santa Claus. Cuando el actor establecido para Santa Claus no podrá participar en el desfile navideño de unos almacenes en Nueva York, un anciano llamado Kris Kringle ofrecer reemplazarlo. Las cosas se complicarán para él una vez que admite que es el verdadero Santa.

Milagro en la calle 34 está disponible en Disney Plus.





Michelle Pfeiffer en 'Batman Returns'.

5) El Extraño Mundo de Jack / Batman Regresa

Puntuación: 8/10 y 7.8/10 respectivamente

Sí, un empate. Pero era difícil elegir entre estas dos obras maestras de Tim Burton. Tanto Jack como Batman presentan una visión alternativa de la Navidad, desde un punto de vista más macabro y gótico. Aunque cuando recién salieron en la gran pantalla ambas películas fueron criticadas, al pasar los años han ganado popularidad y fanes dedicados.

El Extraño Mundo de Jack está disponible en Disney Plus y Batman Regresa en HBO Max.





6) Noche de Paz /Joyeux Noel

Puntuación: 7/10

Una película que narró eventos históricos. Durante la Primera Guerra Mundial, para poder celebrar la Nochebuena en paz, soldados alemanes, franceses y escoceses acordaron llegar a una tregua para parar la guerra por esa noche. Una película que muestra que a pesar de nuestras diferencias, en varios otros aspectos nuestros corazones tienen los mismos deseos.

Noche de Paz está disponible en Apple TV.





Krampus (2017) (Foto: RottenTomatoes)

7) Krampus

Puntuación: 6.8 / 10

Aunque las Navidades son la época del amor, eso no evita que una familia llegue a pelearse. Los que estos personajes no se darán cuenta es que su pleito atraería la ira del Krampus, un personaje demoníaco de la mitología Navideña que castiga a los niños malos llevándolos al infierno. Sabiendo que están peleando contra un monstruo sobrenatural aislados en la Navidad, la familia deberá planear en conjunto para acabar con el Krampus. Una película ingeniosa con sustos adecuados.

Krampus disponible pronto en Netflix.





8) Duro de Matar (Die Hard)

Puntuación: 8.2/10

Un grupo terrorista se apodera de un edificio de Los Ángeles y toma a un grupo de personas como rehenes. El policía de Nueva York John McClane consigue escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane decide enfrentarse a los secuestradores y se convierte en la única esperanza para los rehenes.

Duro de Matar está disponible en Disney+.





Mi Pobre Angelito. (Foto:20th Century Fox)

9) Mi Pobre Angelito

Puntuación: 8/10

El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia. Sin embargo, el entusiasmo de Kevin se desvanece cuando descubre que dos delincuentes planean robar la casa de los McCallister y él deberá protegerla.

Mi Pobre Angelito está disponible en Disney+.





10. ¡Qué bello es vivir! (1946)

10) Qué Bello es Vivir!

Puntuación: 9/10

George Bailey (James Stewart) es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El dia de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario. Una película que demuestra la belleza de la vida y de cómo afectamos a otros, sin que nos demos cuenta.

Qué Bello es Vivir está disponible en Amazon Prime.