Tras el éxito rotundo que fue No Way Home en el Universo Cinematográfico de Marvel, uno pensaría que el actor principal de esta cinta, Tom Holland, estaría más que satisfecho y presto para continuar con el manto de Spider-Man por muchos años más, pues se trata de un actor joven. Sin embargo, nuevamente puso en duda su continuidad en una entrevista.

Luego de su primera aparición en el UCM en la película Civil War de 2016, algo que impresionó mucho a los fans tanto de Marvel como del personaje, el superhéroe ha ido escalando siendo ahora uno de los pilares del fandom de Marvel por el UCM.

Luego de seis películas como Peter Parker y su alter ego, pider-Man, el actor volvió a dar señales de que quizá, al meno para él, se encuentra listo para dejar atrás a este personajes y embarcarse en nuevos retos.

En una entrevista para Deadline, Tom Holland volvió a dar unas declaraciones ambiguas que ponen en vilo su continuidad como el héroe de Queens en el UCM.

“La película fue lo más especial que pude haber experimentado, el compartir pantalla con mis colegas, interpretar a Spider-Man puede ser una experiencia alienante porque solo lo hemos hecho tres personas”, explicó Tom Holland.

“Compartirlo con ellos dos ha sido una experiencia increíble de la que tengo memorias fenomenales. No se, hay una parte de mi que dice que es el momento perfecto para saltar del edificio y columpiarme hacia la puesta de sol y permitir que el próximo chico con suerte tome el traje del superhéroe”, agregó.

Sin embargo, quizo aclarar su posición, pero terminó haciendo su postura un poco más confusa:

“Se que amo este personaje y se que no estoy listo para decir adiós. Pero si es momento de decir adiós, lo haré con muchísimo orgullo, sabiendo que he conseguido todo lo que quería lograr con Peter Parker/Spider-Man. Y poder compartirlo con ellos (Maguire y Garfield) será, por siempre, una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Así que, si es momento, es el momento. Si no es el momento, no lo es. Pero ahora mismo no lo sé”.

Por ello, no se tiene un panorama acertado sobre las intenciones de Holland de continuar con su papel en el UCM, el cual ha empezado a explorar muchas más aristas de un personaje que es muy querido por el fandom de Marvel.

Ahora, teniendo en cuenta la introducción del Multiverso, quizá Spider-Man tenga otros horizontes, como es Andrew Garfield quien fue el segundo Spider-Man del siglo XXI, quien podría tener una tercera entrega que complete su arco argumental, que quedó incompleto luego de The Amazing Spider-Man 2.

Aunque Tom Holland tiene razón al decir que que la conclusión de Spider-Man: No Way Home hace que sea un punto perfecto para dejar atrás al personaje y que otro actor tome el relevo.

