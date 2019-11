El escritor de la saga de novelas de acción ‘Jack Reacher’, Lee Child, cuyo personaje principal fue encarnado en el cine por Tom Cruise , considera que este actor ya no tiene edad para protagonizar más películas de acción.

Child reveló sobre la posible salida del actor y los problemas por los que atravesó luego del estreno de la segunda película de la saga de acción que narra la historia de un exmilitar nómada que se ve inmerso en una serie de intrincados casos detectivescos.

“Cruise se mostró reacio. Tenía su propia inversión en la franquicia, iba a argumentar en contra de su salida. Suena extremadamente condescendiente pero creo que es algo bueno para él. Es demasiado viejo para estas cosas. Tiene 57 años, necesita seguir adelante, hacer la transición para ser un actor de personajes. Podría sacar otros 20 años en el negocio. Es muy talentoso”, reveló Child en una entrevista con The Sunday Times .

Como se sabe, Cruise protagonizó dos películas basadas en la saga de novelas: ‘Jack Reacher: Bajo la mirada’ (2012) y ‘Jack Reacher: Never Go Back’ (2016). Y según anunció en 2018, la franquicia estaría llegando a su fin, pues se estaba escribiendo una adaptación para televisión basada en el personaje principal que no protagonizará.

Tom Cruise reaparece en el primer tráiler de “Top Gun: Maverick”. (Imagen: Captura YouTube Paramount Pictures)

¿Es demasiado viejo?

Los fans de Tom Cruise y las empresas productoras parecen pensar lo contrario, ya que el actor también protagoniza la exitosa saga de ‘Misión Imposible’, siendo ‘Misión Imposible: Fallout’, estrenada el año pasado, la película más taquillera de la franquicia con US$ 787 millones en todo el mundo y recibiendo todo tipo de elogios.

Su edad no fue impedimento para que el nominado al Oscar se convierta enuna mega estrella del cine de acción y protagonizara nuevas películas como ‘American Made’ y ‘The Mummy de 2017’ y la mencionada ‘Misión Imposible: Fallout’ de 2018.

Además, Tom se encuentra listo para iniciar las grabaciones de ‘Misión Imposible 7′ que se estrenará en 2021 y también repetirá su papel icónico como el piloto Maverick, en la próxima película de 'Top Gun: Maverick’, que se estrenará el próximo año.