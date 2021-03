El pasado 28 de febrero se celebraron los 78° premios de los Globos de Oro. A pesar de la pandemia del COVID-19, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood decidió continuar con su tradicional ceremonia donde se premia a las mejores estrellas del cine y la televisión.

Las encargadas de dirigir la ceremonia fueron las actrices Tina Fey y Amy Poehler quienes hicieron de anfitrionas desde Nueva York y Los Ángeles, respectivamente. Las estrellas de Hollywood estuvieron presente de manera virtual, aunque un puñado de actores se apersonaron a los escenarios para hacer las respectivas presentaciones de los nominados.

A continuación, la lista de ganadores.

CINE

Mejor película - Drama: Nomadland

Mejor actriz en una película - Drama: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Mejor actor en una película - drama: Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor directora: Chloe Zhao, Nomadland

Mejor película - musical o comedia: Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor en una película - musical o comedia: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actriz en una película - musical o comedia Rosamund Pike, I Care A Lot

Mejor actriz secundaria en una película: Jodie Foster, The Mauritanian

Mejor actor secundario en una película: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah





TV

Mejor miniserie o película para TV: The Queen’s Gambit

Mejor actriz en una miniserie o película para TV: Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Mejor actor en una miniserie o película para TV: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV: John Boyega, Small Axe

Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para TV: Gillian Anderson, The Crown

Mejor película de habla no inglesa: Minari (Estados Unidos)

Mejor serie de televisión - Drama: The Crown

Mejor actor en una serie de drama: Josh O’Connor, The Crown

Mejor actriz en una serie de drama: Emma Corrin, The Crown

Mejor serie de televisión - musical o comedia: Schitt’s Creek

Mejor actriz de televisión - musical o comedia: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Mejor actor de televisión - musical o comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor largometraje animado: Soul

Mejor guion - película: The Trial of the Chicago 7

Mejor canción original - película: “Io Si (Seen)” - The Life Ahead

Mejor banda sonora - película: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Premio honorífico Cecil B DeMille- Jane Fonda

Premio honorífico Carol Burnett - Norman Lear

